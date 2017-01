Argentina se mide con Venezuela en busca del hexagonal final

El seleccionado argentino Sub 20, dirigido por Claudio Ubeda, enfrentará a Venezuela, por la quinta y última jornada del Grupo B, con el objetivo de pasar al hexagonal final del Sudamericano disputado en Ecuador, instancia que se garantizará en caso de conseguir un triunfo o un empate.



La selección "albiceleste" lidera el Grupo B con cinco unidades, las mismas que los uruguayos, pero con mejor diferencia de gol (+4 contra más +2). Argentina puede clasificarse incluso con derrota ante los venezolanos, si es que hay un ganador en el juego previo de Uruguay (5)-Bolivia 4).



Los futbolistas dirigidos por Ubeda, que tuvieron fecha libre en la cuarta jornada de su grupo, vienen de golear por 5-1 a Bolivia en su última presentación, mientras que en los dos primeros encuentros cosecharon dos empates: 1-1 ante Perú y 3-3 frente a Uruguay.



El hexagonal final de Ecuador 2017, que otorga cuatro boletos al próximo Mundial de la categoría, a desarrollarse en Corea del Sur desde el 20 de mayo al 11 de junio del presente año, se jugará íntegramente en la ciudad de Quito, del 30 de enero al 11 de febrero.



En caso de perder, Argentina debe esperar que haya un ganador en Uruguay (5)-Bolivia (4) o bien, si es que hay un empate en ese partido, no caer ante Venezuela por una diferencia de siete goles.



Para enfrentar a la 'Vinotinto', el DT tiene en mente repetir el once inicial que logró el hasta ahora único triunfo del torneo ante los bolivianos, en lo que fue la actuación más destacada y contundente del conjunto nacional.



De esta manera, Ubeda apostará por la solidez defensiva aportada por los marcadores centrales Juan Foyht y Cristian Romero, de Estudiantes de La Plata y Belgrano, respectivamente.



En la zona central del mediocampo se repetirá la dupla conformada por el volante de Lanús Tomás Belmonte y el capitán del equipo, Santiago Ascacibar, mientras que para la generación de juego estarán Tomás Conechny y Brian Mansilla, de San Lorenzo y Racing, respectivamente.



Por último, para la terminación de las jugadas saldrán como titulares en la ofensiva 'albiceleste' el delantero de Boca Juniors y actual goleador del torneo con cuatro tantos, Marcelo Torres, y el racinguista Lautaro Martinez.



Por su parte, Venezuela, que ayer empató sin goles ante Bolivia está obligada a vencer a los argentinos para asegurar su boleto a la fase final, aunque con un empate también clasificaría en caso que Bolivia pierda su encuentro ante Uruguay.



Para el choque ante Argentina, el técnico venezolano, Rafael Dudamel, realizaría un solo cambio respecto del último compromiso: el ingreso de Yeferson Soteldo en lugar de José Balza en la zona de ataque.



Además de la igualdad sin goles ante Bolivia en la pasada jornada, la 'Vinotinto' empató sin goles ante Uruguay en el debut y 1-1 con Perú, que mañana quedará libre y ya no tiene posibilidades de clasificarse al Mundial.



=Probables formaciones=



Argentina: Ramiro Macagno; Nahuel Molina, Cristian Romero, Juan Foyth y Milton Valenzuela; Santiago Ascacibar y Tomás Belmonte; Tomás Conechny y Brian Mansilla; Marcelo Torres y Lautaro Martínez. DT: Claudio Ubeda.



Venezuela: Wuilker Fariñez; Ronald Hernández, Josué Mejías, William Velásquez, Edwin Quero; Sergio Córdova, Cristhian Rivas, Ronaldo Lucena, Heber García; Ronaldo Peña y Yeferson Soteldo. DT: Rafael Dudamel.



Estadio: Olímpico (Ibarra).

Hora: 21.15 (hora de Argentina).

TV: TyC Sports.