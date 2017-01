Los kelpers quieren un muro en Malvinas para "mantener a Argentina fuera"

"Esta valla vieja y desvencijada mantendría a Argentina fuera", twittearon los kelpers.





Un grupo de kelpers que viven en las islas Malvinas mantienen activa una cuenta de Twitter bajo el nombre @falklands_utd que este jueves solicitó a la canciller del Reino Unido Theresa May que construya un muro para "mantener a Argentina fuera".



"Hola @theresa_may - puede por favor pedir a @realDonaldTrump si él puede construir un muro para mantener a Argentina fuera? Gracias. #Falklands", fue el primer tuit que lanzaron desde la cuenta, en tono humorístico.

"Necesitamos un muro para mantener a Argentina fuera. ¡Juntos podemos hacer que el Atlántico Sur vuelva a ser genial! #MSAGA #Falklands #ConstruyamosElMuro", insistieron.



Más tarde, en otros posteos y siguiendo la línea de la polémica entre Estados Unidos y México por el muro que quiere construir Donald Trump, los kelpers advirtieron a los argentinos que no se preocupen por la construcción.



"No se preocupen, pagaremos por él. Argentina no puede agarrar un balde, mucho menos puede hacer un muro real", escribieron.



Por último, decidieron cerrar el tema:"Es una broma. No necesitamos una pared. Esta valla vieja y desvencijada mantendría a Argentina fuera. #Falklands #MSAGA"

