Debo vacunarme contra la fiebre amarilla para viajar a Brasil?

San Pablo, Río de Janeiro, Fortaleza, Recife, Salvador, y los centros turísticos costeros de los estados de Ceará, Sergipe, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahía, Espíritu Santo, Rio de Janeiro, San Pablo, Parana, Santa Catarina y Rio Grande do Sul. Estos lugares no presentan riesgo para fiebre amarilla.



En cambio, se recomienda su aplicación, para los viajeros a partir de 9 meses de edad, a quienes se dirijan a las siguientes áreas: Estados de Acre, Amapá, Amazonas, Distrito Federal (incluyendo a su capital, Brasilia) Goiás, Maranhao, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rondônia, Roraima y Tocantins, y áreas indicadas de los siguientes estados: Bahia, Paraná, Piauí, Río Grande do Sul, Santa Catarina y Sâo Paulo. La vacunación se recomienda igualmente a quienes visitan las cataratas de Iguazú.



Es importante ser consciente de seguir dichas instrucciones de forma comprometida, ya que en Brasil no se exige la aplicación de la vacuna al momento de ingreso al país.

¿Qué es la Fiebre Amarilla y cómo se transmite?



Es una enfermedad viral que se transmite a través de la picadura de mosquitos hematófagos infectados previamente por el virus, perteneciente a la familia Flaviviridae. Se describen en América dos ciclos de transmisión de la fiebre amarilla, el selvático y el urbano. El primero es mantenido entre primates no humanos y mosquitos típicos de la selva. El segundo, por el hombre y los mosquitos Aedes aegypti, vector con características domésticas.



¿ Qué manifestaciones clínicas presenta?



Son variables y van desde formas asintomáticas, pasando por formas leves con sintomatología inespecífica, hasta la fiebre hemorrágica clásica. El período de infección aparece de tres a seis días después de la picadura del mosquito. El comienzo es abrupto, y el paciente presenta fiebre mayor de 39 grados, escalofríos, cefalea, náuseas, mareos, malestar general y dolor muscular, congestión facial. Este período dura de tres a seis días, y el paciente se encuentra virémico, por lo que puede ser fuente de infección para mosquitos.