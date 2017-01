Para Barros Schelotto, Boca jugó "un buen partido"

"Boca puede cambiar de nombres, pero no el espíritu para ir a buscar el resultado. Creo que hicimos un buen partido, marcamos la diferencia en el primer tiempo y merecíamos irnos al descanso con un gol más de ventaja porque estábamos mejor que San Lorenzo", analizó el mellizo, en la rueda de prensa que ofreció en el estadio José María Minella de la "Ciudad Feliz".



Boca ganaba cómodo con un gol de Fernando Gago, de tiro penal, y falló dos situaciones increíbles en los pies de Nazareno Solís y Darío Benedetto, mientras que San Lorenzo sin hacer demasiado llegó al empate con un cabezazo de Nicolás Blandi y el primer tiempo finalizó 1-1.



“Manejamos la pelota es casi todo el partido pero San Lorenzo tiene buenos jugadores y salió bien de contra, pero en líneas generales estuvimos bien. Quizá se nota el trabajo físico fuerte de la pretemporada pero igual los jugadores mostraron movilidad”, analizó Barros Schelotto.



El mellizo también se refirió a la racha goleadora del delantero Walter Bou, quien no para de marcar tanto en el torneo de Primera División que entró en receso en diciembre pasado, como en los partidos amistoso del verano, ya que también había señalado el sábado pasado en la victoria sobre Estudiantes de La Plata por 2-0.



"Bou tiene muchas cualidades para buscar el gol, es un jugador de área, tiene virtudes y puede anotar como el sábado de cabeza y anoche con un remate desde afuera del área", explicó el mellizo.



El entrenador, uno de los mayores ídolos de la historia de Boca, ya que como futbolista conquistó 16 títulos, se refirió también a la expulsión que sufrió sobre el final del partido el zaguero Santiago Vergini, quien no podrá jugar el superclásico del sábado próximo ante River, también en Mar del Plata.



"Están Fernando Tobio y Lisandro Magallán, hay buen recambio y entre ellos saldrá el reemplazante de Vergini para el sábado. Tengo un plantel de 26 profesionales que tienen una competencia interna por mantener el puesto o por ganárselo", comentó el mellizo.



En cuanto a las lesiones que sufrieron el lateral Leonardo Jara y el mediocampista Fernando Zuqui, el DT boquense consideró que se trata de "molestias físicas que arrastraban" y que por eso los cambió durante el partido para que no se agravaran sus respectivas dolencias.



El mellizo se refirió finalmente a la llegada de un arquero para reforzar el puesto tras la lesión que sufrió el año pasado el rafaelino Guillermo Sara, ya que solo cuenta con el actual titular Axel Werner y el suplente Ramiro Martínez no tiene demasiados partidos en la primera división.



"Todos saben que los apuntados eran Mariano Andújar y Sergio Romero, pero no se pudieron concretar esas operaciones. Agustín Rossi (arquero de Defensa y Justicia) es una posibilidad”, reconoció Guillermo.