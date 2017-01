Brasil y Colombia jugarán un amistoso a beneficio de Chapecoense

El encuentro se desarrollará en el estadio Nilton Santos, en Río de Janeiro, a las 21.45, y tanto Tité, en Brasil, como el argentino José Pekerman, no han podido citar a las estrellas de ambos ya que esta no es "fecha FIFA" y los jugadores están jugando en sus respectivos clubes.

La muerte de 19 jugadores de Chapecoense, del cuerpo técnico y varios dirigentes sucedió en las cercanías de Medellín, cuando el equipo iba a jugar el cotejo de ida por la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional y el avión se precipitó a tierra por falta de combustible.



La solidaridad demostrada ante la tragedia por el pueblo colombiano, la actitud del Atlético Nacional solicitando que consagren campeón al Chapeconse hicieron que se conformara una comunión entre Brasil y Colombia que finalmente derivó en este cotejo a beneficio de las familias de las víctimas.



En el equipo brasileño las dos figuras citadas por Tité son los veteranos ex Santos Robinho (hoy en Atlético Mineiro) y Diego (Flamengo), quienes entre ambos suman 137 cotejos (101 de Robinho; 36 de Diego). El resto de los convocados totaliza apenas 24 encuentros.



No obstante, el entrenador Tité le da importancia al cotejo más allá de su loable objetivo y expresó: "El partido sirve, es una posibilidad más para evaluar jugadores. El homenaje al Chapecoense es el fin del mismo, pero no por eso no voy a observar la tarea de los citados y sus chances de crecimiento".



Por el lado de Colombia, sólo tres jugadores no juegan en el certamen local: Teófilo Gutierrez (Rosario Central), Vladimir Hernández y Jonathan Copete (ambos del Santos).



El DT argentino del equipo visitante opinó sobre el cotejo: "Es un partido por la solidaridad y no hay que desesperarse con el resultado. Tanto Tité como nosotros siempre queremos observar jugadores, pero lo difícil es el momento, algunos están en pretemporada y otros con obligaciones importantes en sus clubes. La fecha es compleja, en otra hubiera sido más productivo”, sentenció.



-Probables formaciones-



Brasil: Weverton; Marcos Rocha, Vítor Hugo, Rodrigo Caio y Fagner; Gusatvo Scarpa, Wallace, Henrique y Diego; Dudú y Robinho. DT: Tité



Colombia: Camilo Vargas; Andrés Uribe, Felipe Aguiar, Juan Quintero y Farid Díaz; Abel Aguilar, Daniel Bocanegra y Santiago Montoya Muñoz; Miguel Borja, Jonathan Copete y Teófilo Gutiérrez. DT: José Pekerman



Cancha: Estadio Nilton Santos

Horario de inicio: 21.45