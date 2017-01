Un padre pide la eutanasia para sus dos hijos y su nieto

No lo aguanto más", dice un hombre bangladesí, desesperado ante el sufrimiento de sus hijos, causado por una enfermedad degenerativa, por lo que pide que sean sometidos a una eutanasia.

"Llevo años ocupándome de ellos. Los llevé a hospitales de Bangladesh y de India, vendí mi negocio para pagar el tratamiento y no me queda un peso", declaró Tofazzal Hossain, un vendedor de fruta, describiendo su combate contra la distrofia de Duchenne que padecen sus hijos de 24 y 13 años y su nieto de ocho años. Esta enfermedad genética provoca una degeneración progresiva de los tejidos musculares, y los afectados no suelen vivir más de 30 años.

Hossain escribió a las autoridades de su distrito, en el oeste de este país de mayoría musulmana, pidiendo financiación para los cuidados médicos de sus familiares o "permiso para que la medicina los mate", según el mismo relató.

"El gobierno debería decidir lo que quiere hacer con ellos. Sufren y no tienen ninguna esperanza de cura. No aguanto más", señaló el hombre. Bangladesh, un país de 150 millones de habitantes, no posee un sistema de salud gratuito, mientras decenas de miles de personas viven por debajo del umbral de pobreza, sin medios para pagar la atención médica.

Alrededor de 600 mil bangladesíes padecen enfermedades incurables, pero el país sólo posee un centro de cuidados paliativos y carece de una red de hogares benéficos. Los hijos de Hossain son conscientes de su estado, cuenta su padre. Se pasan el día en la cama, sin poder moverse. Y de momento, el nieto aún puede ir al baño, pero su estado se deteriora. "Les dije lo de la carta (...) No me tomaron en serio. Quizá no entiendan la gravedad de la situación", aseguró.

