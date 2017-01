Alertan sobre mensajes engañosos por Whatsapp que pueden traer malware

Existen tres tipos de mensajes engañosos que circulan vía WhatsApp, cuyos objetivos van simplemente desde "molestar" hasta los más nocivos que pueden incluir el consumo del crédito y el robo de información al usuario, por eso especialistas brindaron una serie de recomendaciones al respecto para así "disfrutar de la tecnología de forma segura".



"Los podemos dividir en tres grupos, de acuerdo a sus objetivos. Están los llamados 'hoax' (broma), y luego dos tipos de mensajes denominados 'scam' (fraude)", explicó a Télam Camilo Gutiérrez, jefe del Laboratorio de Investigación de ESET América Latina, una compañía de seguridad informática.



Estas publicaciones funcionan en forma de campaña impulsadas por atacantes que aprovechan WhatsApp, en tanto este servicio de mensajería -comprado por Facebook en 2014- suma más de mil millones de usuarios activos mensuales y 42 mil millones de mensajes que se envían por ese medio cada día.



El primer tipo de engaño se llama "hoax" y consta de mensajes que "no tienen ningún objetivo malicioso. Se mandan para molestar o desinformar", indicó Gutiérrez.



En este caso, se pueden citar aquellos que son "cadenas" o textos que alertan que "si no los reenvías a diez amigos te va a caer la mala suerte", ejemplificó el especialista. "Son los menos nocivos, pero tienden a ser molestos", agregó.



En segundo lugar, están los "scam" del tipo uno, con los cuales se busca que el usuario ingrese a algún sitio web desde su dispositivo y se suscriba.



"Esto es lo que pasó hace unas semanas con un mensaje en circulación en el que se ofrecían supuestos descuentos en tickets de Aerolíneas Argentinas. Les hacían una serie de preguntas al usuario pero al final del cuestionario le solicitaban su teléfono. Esto es para suscribir el número a un servicio SMS premium que lo que hace luego es consumirte el crédito", sostuvo Gutiérrez.



En este sentido, el sábado pasado la cuenta oficial de Aerolíneas Argentinas en Facebook alertó sobre esta cuestión, avisando a sus seguidores que "no ha lanzado ningún concurso de pasajes por un supuesto aniversario".



"Le pedimos a todos los pasajeros y fans que no respondan a encuestas, ni ingresen ningún tipo de dato personal, si no se trata de una acción del Grupo Aerolíneas", advirtió la compañía argentina.



El especialista comentó que los "scam tipo uno" suelen ser "los más comunes" y los usuarios los pueden identificar si notan que su crédito se empieza a consumir rápidamente, sin ser usado.



"Hay que estar alertas si empezamos a recibir SMS con información de horóscopos o noticias, porque eso puede implicar que nos suscribieron -sin nuestra aprobación- a un servicio premium", aclaró.



En este caso, el usuario debe comunicarse con su prestador telefónico e informarlo de esta cuestión, para que desde allí le den de baja a ese servicio de SMS.



En tercer lugar, están los "scam" del tipo dos, los cuales son los más peligrosos porque le piden al usuario de forma engañosa (y en general, con algo atractivo al estilo descuentos) que se descargue una aplicación al dispositivo, la cual puede contener malware (software malicioso).



Las consecuencias que puede traer la presencia del malware en los dispositivos van desde el robo de información hasta la afectación del funcionamiento del aparato.



Aquí, el especialista ejemplificó con mensajes que prometen cupones de descuentos en Zara o Burger King, que estuvieron circulando el año pasado.



Hay un cuarto tipo de mensajes que no suelen verse mucho -continuó el especialista- y por eso es necesario que los usuarios se mantengan prevenidos. Están vinculados al "phishing", una técnica de robo de identidad virtual.



"En relación con ello, ha habido una campaña -que no ha circulado mucho- la cual trataba de robar nombre y contraseña de usuarios de Facebook. Por ejemplo, es un mensaje que te dice que tenés una nueva notificación y debés ingresar a un sitio de apariencia similar a la red social, pero en realidad es una página falsa para robar datos personales", advirtió Gutiérrez.



El especialista recomendó que "como usuarios debemos estar atentos" a estas cuestiones, y especialmente "no estar tan ansiosos si recibimos de la nada mensajes increíbles o con descuentos maravillosos, porque posiblemente sean engaños".



Hay ciertas señales que pueden indicarnos que nuestro dispositivo móvil tal vez tenga un software malicioso: un consumo veloz de la batería, y una disminución de la velocidad de Internet y del mismo celular.



Entre los consejos, el especialista citó la instalación de un servicio de seguridad en los dispositivos (antivirus), la actualización de los sistemas operativos, y el cuidado con las aplicaciones que uno descarga (que sean de una fuente confiable, y que no pidan múltiples permisos a accesos a funciones que nada tienen que ver con la temática de esa app).



"Hay que manejarse con cuidado e ingresar a las cuentas verificadas", dijo Gutiérrez y resumió: "No se trata de volvernos paranoicos, sino de disfrutar de la tecnología de forma segura".