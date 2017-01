El “Chino” Leunis conducirá “¿En qué mano está?“, un programa de juegos en vivo

Leandro "Chino" Leunis, locutor, aportará su estilo cálido, libre de estridencias, al nuevo programa "¿En qué mano está?", que desde el lunes podrá verse a diario y en vivo por la pantalla de Telefe, a las 13, en un contexto de televisión abierta volcada por los entretenimientos.



Dos temporadas de "Escape Perfecto", envío de juegos, con mega premios como tierra prometida, llevaron al locutor con años de experiencia en radio, a desembarcar en la pantalla abierta del "prime time" de Telefe, canal que lo adoptó como a una de sus caras.



Dotado de una impronta serena, respetuoso de sus interlocutores, ya conduce "Moisés y los Diez Mandamientos, el adelanto" todos los domingos en ese canal.



Desde el lunes, desembarca en el arriesgado "universo del vivo" con "¿En qué mano está?", un ciclo de juegos, para extender los límites tradicionales de la conducción, al animarse a jugar escenas con los integrantes de su staff de humoristas, una troupe con un particular recorrido en improvisar y arrancar risas por sorpresa en los escenarios del off porteño.



El popular humorista "Pichu" Straneo acompañará al Chino, junto con dos figuras que vienen trajinando los espacios del "stand up", la simpática Fernanda Metilli y Radagast, dupla que agitó las aguas previsibles de las redes sociales al subir el video "El sonido de la playa" a fines del año anterior, en el que ella imita la letanía sonora de los vendedores ambulantes playeros.



Radagast, con su gesto impertérrito impreso en su rostro, está al frente de "Radagastshow", ciclo web de Telefe, y como para enfatizar más la conexión con los jóvenes, el elenco suma al cómico Andrushka (Andrés Serebrenik) y Nati Jota, estrella de Twitter y notera de ESPN Redes.

Nicolás Repetto, en 1994, fue el soberano de los entretenimientos al mediodía y ese formato con recompensas, chistes y música vuelve a la pantalla, con ganas de quedarse.



El "Chino" Leunis reveló algunos detalles del envío que arranca el lunes.



¿Qué expectativas tiene con su estreno del lunes?

Leandro "Chino" Leunis: Muchas, especialmente porque se trata del lindo desafío de hacer un programa en vivo, vamos a tener el privilegio de acompañar a la gente al momento del almuerzo, cuando muchos, quizás, viven la posibilidad de descansar un rato de sus tareas, el objetivo reside en que nos elijan para compartir esa pausa.



¿Regresa a un formato de juegos?

CL: Aunque las competencias están, como sucedía en "Escape Perfecto", y los participantes juegan por importantes premios, más hasta dos autos por programa, acá hay otras novedades: la presencia del grupo El Choque Urbano para darnos su música todos los días, están los humoristas, quienes son impecables, al servicio de establecer una dinámica interesante: El público podrá jugar al acercarse al móvil, que estará en principio ubicado en una pileta de la Costanera, en el piso y por teléfono. Por supuesto, siempre estaré agradecido a "Escape…" por haberme permitido activar una cantidad de certezas, fue mi primera vez en un canal de aire y en horario central.



¿La idea es continuar con "¿En qué mano está? " el resto del año?

CL: ¡Ojalá! Están todos los condimentos como para que eso suceda, tenemos el objetivo de no oficiar sólo como "programa de verano", sino lograr que se instale y funcione casi como una costumbre asociada con el almuerzo. En principio, está previsto salir al aire de lunes a viernes, de 13 a 14.15.



Dado el horario del envío, ¿Habrá actualidad?

CL: No, el móvil está destinado a los entretenimientos, no está relacionado con las noticias pero, si la realidad se impone con alguna cuestión, tenemos la estructura necesaria como para que se incorpore. El formato otorga la suficiente libertad como para realizar entrevistas, si llegamos a necesitarlo.



Por lo que puede verse en las promociones, ¿su trabajo estará más relacionado a la actuación?

CL: Recorro una instancia divertida, consiste en potenciar al máximo mi rol de conductor, tan emparentado con lo lúdico, no me imagino haciendo ficción. Me permito jugar acá, estoy respaldado por actores con experiencia.



Al presentar "Moisés y los Diez Mandamientos, el adelanto" los domingos se lo ve cómodo, casi como un entusiasta de la tira…

CK: Si, soy un fan, la historia me gusta de verdad y la sigo. Si no la viera, conducir el programa sería un calvario, ya que incluye una gran variedad de nombres, alianzas entre los personajes, matrimonios, etcétera, labor imposible recordar semejante trama sin estar enganchado...



Fue la voz, el sello de "Románticos" (FM 100) por más de una década. ¿Extraña la radio?

CL: Mi trabajo en el éter fue capaz de abrirme muchas puertas, pero a fuerza de ser sincero, debo decir que no lo extraño. En este momento no veo el espacio como para volver a hacer radio, si lo realizara, estaría viviendo sólo para trabajar, y no es la idea.