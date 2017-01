Proponen protocolos para evitar que los presos maten a sus parejas

"Hay un gran desconocimiento en el Servicio Penitenciario bonaerense de las acciones que deben tomarse para prevenir la violencia de género y los femicidios. Hoy, la cárcel representa un lugar de riesgo y reproducción de patrones machistas y violentos para las mujeres, un lugar de desprotección", opinó Isabel Burgos, psicóloga a cargo del seminario 'Géneros, cárceles y encierros' que se dicta en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata.



La profesional consideró esencial "un protocolo de actuación contra femicidios en instituciones públicas en general, como las cárceles", en coincidencia con Ada Rico, presidenta de la ONG La Casa del Encuentro, que registró entre 2009 y este año recién iniciado siete femicidios en penales.



"Es imprescindible que se elaboren protocolos específicos que contemplen y arbitren las medidas pertinentes respecto a la temática de la violencia de género dentro de los lugares de detención. La responsabilidad del femicidio es del agresor, pero la institución carcelaria debe controlar y garantizar la seguridad. Aunque desde los poderes del Estado esgriman diversos argumentos, como sociedad sabemos que son excusas", dijo Rico.



Para el juez bonaerense Mario Juliano, director ejecutivo de la Asociación Pensamiento Penal, la situación "es muy difícil, porque la intromisión estatal durante las visitas debe ser limitada, sobre todo en las íntimas. Podemos pensar cómo minimizar sin invadir. Una primera idea es elaborar un protocolo de actuación o colocar un dispositivo que la mujer pueda activar si se siente en peligro".



"Mal que nos pese, la cárcel no escapa a la regla general. La violencia de género que mata no distingue lugares", analizó el abogado.

Los siete femicidios registrados en cárceles ocurrieron en penales provinciales. Se consultó a profesionales y funcionarios y constató que no existen políticas preventivas para estos crímenes en cárceles de las provincias, como tampoco en las que dependen del Servicio Penitenciario Federal.