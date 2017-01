Nueve años de gobierno ¿y las obras?

Las lluvias con las que empezó este año 2017 dejaron al descubierto una triste realidad: nuestra región no cuenta con las obras necesarias para afrontar un fenómeno climático que cada año golpea con mayor intensidad.

El cambio climático es una realidad, y cada año las lluvias son más intensas y frecuentes. Siendo que la naturaleza nos dio aviso, nos preguntamos: ¿por qué nuestros gobernantes no tomaron las medidas necesarias?

Que el Frente Progresista que gobierna la Provincia no tiene un plan a largo plazo en materia hídrica es evidente para cualquier vecino que este año tiene de nuevo el agua dentro de su hogar, para los productores agrícolas que este año han perdido de vuelta la cosecha, o para los productores lácteos que nuevamente deben enviar las vacas a Córdoba.

Pero toma una nueva dimensión la gravedad de este asunto, cuando oímos que las críticas vienen desde el propio frente gobernante.

El renunciado Roberto Porta, secretario de Recursos Hídricos hasta el martes pasado, puso de manifiesto esto cuando manifestó que “desde la secretaría nos opusimos a que el comité interjurisdiccional (integrado por Santa Fe, Córdoba y Nación) apruebe la realización de tres canales que hoy están terminados y que sabíamos que iban a impactar muy fuerte en nuestros campos […], pero el ministro Garibay firmó un acta que lo aprobaba. Nosotros insistimos en que se debía paralizar esas obras, porque el impacto iba a ser muy grande.”

“Nosotros lo advertimos, pero en ningún momento se pudo detener todo esto que es la principal causa de las inundaciones en la provincia” sentencia el ingeniero Porta.

Si con el testimonio de este ex funcionario no alcanzase, en los últimos días renunció otro funcionario de esa secretaría, el ingeniero Luis Lombó, quien da cuenta de la nula inversión de la Provincia en maquinaria para realizar las obras hídricas: “las últimas retroexcavadoras del área se compraron durante la última gestión de Jorge Obeid. Dijimos que hay que comprar retroexcavadoras y nos dijeron que no, contratar más personal y nos dijeron que no. Y nos fueron cerrando todas las puertas para poder gestionar correctamente en beneficio de la gente”.

Pese a que ex funcionarios dan fe del estado de abandono en que se encuentra el área responsable de los recursos hídricos, el Frente Progresista elige buscar chivos expiatorios y hacer oídos sordos a las advertencias que venimos haciendo desde nuestro espacio sobre la urgencia de concretar las obras hidráulicas.

En esta línea, asombra la reacción del diputado Omar Martínez quien como presidente comunal, coordinador del Nodo Rafaela y ahora legislador provincial, forma parte del Frente Progresista.

En vez de plantearle al gobierno del cual forma parte la necesidad que tenemos en la región de las obras hidráulicas, se desentiende de los 9 años que llevan al frente del Gobierno Provincial, y hace politiquería con declaraciones contra dirigentes provinciales y nacionales de nuestro espacio político que lo único que buscan es que se le dé respuesta a los santafesinos que ya no pueden esperar más.

Señor gobernador y ministros del Frente Progresista, la ciudadanía ya está cansada de los cruces de acusaciones. Es hora de que hagan un ‘mea culpa’, asuman sus responsabilidades y cumplan con el mandato que les confió el pueblo santafesino en las urnas. Antes de que nos tape el agua.

RAFAELA, 20 DE ENERO DEL 2017

JUVENTUD PERONISTA DEL DEPARTAMENTO CASTELLANOS