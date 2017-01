Un "Capitano" suelto en la FIFA

El anuncio lo realizó el propio Javier Zanetti, a través de su cuenta de Twitter, en la que además agradeció a su ex club, donde hoy es directvio, el equipo "nerozzurro"

"Un gran orgullo entrar a ser parte de la Comisión Organizadora de Competiciones de la FIFA! Gracias al Inter por su apoyo!", indicó "Il Capitano", nombre como se lo conoce por los hinchas del equipo de Milán, al ex defensor de Banfield y la Selección.

Por su parte, el presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio y otros dos argentinos también fueron confirmados como integrantes de diferentes comisiones de la FIFA.



D'Onofrio será integrante de la Comisión de Grupos de Interés del Fútbol, que estará presidida por el canadiense Víctor Montagliani.



"El cargo tiene que ver con todo lo que sea de interés en el fútbol. Asesorar al consejo de la FIFA respecto de las reglas, las formas en las que el fútbol debe desarrollarse... Ahora me van a mandar más información", explicó el propio dirigente en AM 1050.



"Hoy recibí un mail y me confirmaron que formo parte de FIFA. Me habían preguntado si estaba dispuesto a que investiguen sobre mi vida, y les dije que por supuesto, que no tenía ningún problema. Si para ser miembro del Comité Ejecutivo de AFA disponen de estas cosas, creo que tendrían muchos inconvenientes aquellos que no han tenido una buena conducta en su vida", comparó.



En tanto que Donato Villani será miembro de la Comisión de Medicina y Carolina Cristinziano, actual integrante del Comité de Regularización de la AFA, formará parte de la Comisión de las Federaciones.