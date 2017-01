"Silva montó un pequeño show para justificar su salida"

En declaraciones a Closs Continental, el máximo dirigente de Banfield dijo que no le gustó que el ex Boca “hablara de una deuda que no era de ese número” y que haya recurrido a Futbolistas Argentinos Agremiados. “No nos gustan las decisiones unilaterales”, agregó.



"La gente está enojada con Silva. Él había venido mal de Arsenal y Falcioni lo recuperó".



Además, se refirió al futuro de otro referente del Taladro, como Walter Erviti, quien es pretendido por Independiente.



"Erviti es grande, está terminando su carrera. Walter hará lo que decida".



Para finalizar, dijo: "Estamos buscando una solución con Independiente por Erviti, para que quede dinero".