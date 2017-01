"A Jesús lo seguían en forma espontánea, no lo llevaban en colectivo"

“¿Por qué esa multitud seguía a Jesús?”, se preguntó el Pontífice este jueves durante su tradicional misa matutina en la capilla de Santa Marta, tras repasar un pasaje del Evangelio donde una muchedumbre "de todas partes" se concentra para ver a Jesús.



"El Evangelio cuenta que entre ellos había enfermos que buscaban ser sanados. Pero también personas a las que le gustaba escuchar a Jesús, porque no hablaba como los doctores, sino que hablaba con autoridad y “esto les tocaba el corazón", agregó el sucesor de pedro durante su homilía.



"La gente llegaba de forma espontánea, no la llevaba el colectivo como hemos visto muchas veces cuando se organizan manifestaciones y muchos tienen que ir allí para verificar su presencia, para no perder después su puesto de trabajo”, comparó el sucesor de Pedro.



Esa multitud "iba allí porque sentía algo”, aseveró Jorge Bergoglio, que luego explicó que “algunos eran curiosos, pero estos eran los ascetas, la minoría".



"Era el Padre que llevaba a la gente hasta Jesús. A tal punto que Jesús no permanecía indiferente, como un maestro estático que decía sus palabras y después se lavaba las manos. Esta multitud tocaba el corazón de Jesús”, puntualizó el Papa.