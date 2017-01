Comenzaron a capacitarse 170 manteros censados

"Empezamos con el Programa de Capacitación de Habilidades y Oficios destinado a los ex manteros de Once, con el objetivo de que adquieran las herramientas necesarias para insertarse en la legalidad", dice un comunicado de Came.



Los cursos duran dos meses, con 160 horas cada uno, en módulos como "Herramientas para mejorar tus ventas, para emprender y para la empleabilidad".



Voceros del Ministerio de Espacio Público afirmaron que hasta el momento hay "censados mil vendedores con el trámite completo y listos para empezar el curso", lo cual significa que estos ex manteros tienen en su poder el monotributo social, DNI, antecedentes penales y la demostración de origen de la mercadería".



"A medida que vamos recibiendo los datos de nuevos vendedores con el tramite realizado, vamos a ir realizando las capacitaciones", dijo Came.



El Gobierno porteño acordó que los manteros desalojados de la zona de Once la semana pasada recibirán 11.700 pesos mensuales, por dos meses, a cambio de una capacitación en comercialización para "operar en la legalidad".



En la primera parte de la capacitación, trabajarán con teoría y elementos de la comunicación, comportamiento del consumidor, defensa de los argumentos y cómo entablar negocios individuales o colectivos.



En el segundo módulo, recibirán las nociones del emprendedurismo, liderazgo, propuesta de valor y plan de negocios, tabla de costos, evaluación del mercado y adaptación a las necesidades del consumidor.



En el tramo final de la instrucción habrá conceptos sobre derechos laborales, normas de convivencia en el ámbito laboral, herramientas tecnológicas útiles para afrontar la búsqueda de un empleo y aspectos a tener en cuenta en una entrevista laboral.