Colombia-Paraguay y Brasil-Ecuador dieron inicio al sudamericano sub 20 de Ecuador

En el partido estelar de la primera jornada del Sudamericano Sub 20, el once veces campeón y uno de los favoritos a ganar el título, Brasil, doblegó al local, con tanto convertido a los 7 minutos de la segunda etapa por el delantero del Flamengo Felipe Vizeu.



La "Canarinha" depositó en el entrenador Mário Rogerio Micale la posibilidad de un nuevo título sudamericano, tras el histórico oro olímpico que ganó en los Juegos de Río 2014.



Colombia, último subcampeón de la categoria, salvó el honor con un agónico empate ante Paraguay a los 44 minutos del segundo tiempo en los pies del delantero de Independiente Santa Fe Damir Ceter, con una gran definición de derecha.



El goleador de Olimpia, Sebastián Ferreira, habia puesto en ventaja a Paraguay a los 35 minutos del segundo tiempo, tras aprovechar la primera ocasión guaraní y definir entre los dos centrales rivales.



Este jueves será la presentación de Argentina ante su par de Perú en el Estadio Olimpico de Ibarra.



El equipo nacional es el defensor del titulo logrado en 2015 en Uruguay, ocasión en que alzó su quinta copa juvenil en la ciudad de Maldonado.



Los tres primeros de cada grupo pasarán al hexagonal final, en el que los cuatro mejores se clasificarán al Mundial Sub' 20 de Corea del Sur.