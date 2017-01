González Fraga afirmó que el Nación "debe ser el banco de las Pymes"

El designado presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, afirmó este sábado que la entidad "debe ser el banco de las pymes: agropecuarios, industriales y tecnológicas; no hay que diferenciar" y definió que "el gradualismo es conveniente, ético y posible por las posibilidades de endeudamiento".



"Es conocida mi vocación por las pymes, las economías regionales y la ganadería; estoy convencido que el Nación es un banco para el crédito para los productores y debe ser el banco de las pymes: agropecuarios, industriales y tecnológicas, no hay que diferenciar", destacó González Fraga, quien mencionó que se debería regular la intermediación financiera y "eliminar impuestos distorsivos como de los de créditos y débitos".



El economista admitió que "preocupa la falta de reacción de la inversión y hay que trabajar para impulsarla, ya que es la respuesta que pondría a la economía en funcionamiento: ya no se puede estimular el consumo porque genera más estancamiento; hay que convencer a los empresarios que es momento de invertir".



"No hay sustituto a disminuir la inflación y es necesario acompañar el esfuerzo del Banco Central (BCRA) para que baje", agregó el ex banquero central en diálogo con radio Mitre, tras destacar que, en cuanto al crédito hipotecario, estudiará "la propuesta del BCRA del ajuste por UVA y daremos juntos el mayor impulso", ya que "el financiamiento de la vivienda económica es central para combatir la pobreza".



Al respecto, el economista consideró que "hay un núcleo duro de la pobreza, de 15-20% al que no llega el trabajo y la educación: los chicos están en la calle y la droga, y no en la escuela, por lo que lo central es fortalecer la familia y es fundamental la vivienda".