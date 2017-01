Zeballos cuestionó la ausencia de tie break en el quinto set

"Qué al pedo esta regla sin tie break. Completamente una locura...", expresó el marplatense en su cuenta de Twitter @HoracioZeballos en referencia a que sólo el quinto y último set del encuentro de hoy tuvo una duración de dos horas y 37 minutos.

Este parcial que terminó por 22-20 fue el más largo de la historia del certamen australiano pues superó el récord que tenían el estadounidense Andy Roddick y el marroquí Younes El Aynaoui con el 21-19 en los octavos de final de 2003.



El Abierto de Australia no permite el desempate en el quinto parcial, a diferencia de lo que la Federación Internacional de Tenis (ITF) estableció recientemente para el Abierto de Estados Unidos y la Copa Davis.



Justamente, por la duración total de 5 horas y 15 minutos, este cotejo se convirtió en el tercero más largo de la historia de este Grand Slam, sólo superado por el duelo entre el serbio Novak Djokovic contra el español Rafael Nadal de 2012 con 5 horas y 53 minutos y el del también español Feliciano López ante el luxemburgués Gilles Muller con 5 horas y 34 minutos en 2009.



"Ouch!. Gracias a todos por el aguante. Desde tempranito allá bancando. Qué lindo saber eso!. Una pena no se pudo ganar. Qué batalla", señaló el 69no. en el ranking mundial tras el maratónico duelo, que quedó entre los más largos de la historia de los Grand Slam aunque lejos de las 11 horas y 5 minutos que jugaron el estadounidense John Isner y el francés Nicolas Mahut en Wimbledon 2010.



"Orgulloso de haber dejado todo. A pesar de ser una derrota me encantó estar disfrutando de este show. Qué lindo es el tenis también pibe", cerró Zeballos desde su cuenta tras la derrota en la cancha 19 del Melbourne Park.



Su verdugo Karlovic, de 2,09 metros, batió además el récord de aces en un partido de Australia ya que logró 75 puntos de saque y superó los 51 que hizo el sueco Joachim Johansson en 2005 frente al estadounidense Andre Agassi. De todas maneras, el croata no alcanzó su plusmarca pues en la Copa Davis de 2009 había logrado 78 ante el checo Radek Stepanek.



En la próxima ronda, Karlovic, 20mo. del escalafón, se medirá contra el local Andrew Whittington (190mo.), quien intentará valerse de la merma física de su rival para dar el batacazo.