José Corral: “La solidaridad y el protagonismo de nuestros artistas son lo más valioso del Festival de Guadalupe”

El viernes 20 y el sábado 21 de enero, la Plaza del Folclore, será espacio para el Festival Folklórico de Guadalupe, el primero de los grandes festivales de la ciudad, que cada verano reúnen miles de santafesinos a los pies de la Basílica. Esta vigésimo novena edición invita como todos los años a disfrutar de los jóvenes talentos locales y de artistas consagrados, en una edición especial que llegará a todo el país a través de la pantalla de la TV Pública, y las emisoras Radio Nacional y Nacional Folklórica.

Frente al espacio donde tendrá lugar el Festival, ubicado en Javier de la Rosa 650, el intendente José Corral encabezó este mediodía una conferencia de prensa para presentar oficialmente la programación, junto al titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la Nación, Hernán Lombardi; el Ministro de Gobierno y Reforma del Estado de la Provincia, Pablo Farías; el vicepresidente ejecutivo de la Caja de Asistencia Social Lotería de Santa Fe, Álvaro Gaviola; el cura párroco de la Basílica, Olidio Panigo; y el presidente de la comisión organizadora del Festival, Oscar Roa. También estuvieron la concejala Adriana Molina, autoridades provinciales y municipales, y artistas que serán parte del Festival. Anticipando lo que se vivirá el próximo fin de semana, actuaron además los grupos Mixturero y Encanto.



En el alma de la ciudad

Durante la presentación, el intendente José Corral expresó que “este lugar es especial porque es como el alma, el corazón de la ciudad. Es el espacio que eligieron los primeros peregrinos cuando aún no se había desarrollado el barrio. Con el tiempo, el Festival de Guadalupe también se transformó en una tradición compartida por todos, y como siempre decimos es una muestra valiosa de la Santa Fe que queremos y somos capaces de construir. La solidaridad del público y el protagonismo de nuestros artistas, tanto de Santa Fe como de la región, constituyen lo más valioso del Festival de Guadalupe. En este escenario, ellos se expresan a través de la música, la poesía, el canto y el baile, reuniendo a familias completas que vienen con su sillón a este espacio que pusimos en condiciones para alojar al Festival”.



Ciudad de la Música

En esa línea, el intendente hizo mención de los diferentes festivales y artistas que “hacen de Santa Fe una ciudad de la música”, y se refirió especialmente al cantautor Horacio Guarany, a minutos de conocerse la noticia de su fallecimiento: “lo reconocimos como Huésped de Honor porque fue un gran artista, era santafesino, creció en Alto Verde y siempre siguió muy ligado a esta ciudad”. Asimismo hizo referencia a la existencia de numerosos Festivales y ciclos, instituciones educativas que hacen de la música una escena vigorosa que distingue a la capital provincial por expresiones como la cumbia, un género “que encontró en esta ciudad su mejor expresión, la más alegre y sentida”. “Santa Fe es también la ciudad de Ariel Ramírez y de Trombonanza, entre tantos otros creadores y encuentros que podríamos nombrar para dar cuenta de un desarrollo particular de esta forma de expresarnos, que en su versión folclórica se muestra de la mejor manera en el Festival de Guadalupe”.

Finalmente, José Corral destacó el trabajo de los vecinos que integran la Comisión Organizadora, y ratificó el compromiso del Municipio en la organización del Festival: “desde el Gobierno de la Ciudad los acompañamos cada año porque el Estado tiene que promover, facilitar los escenarios para este tipo de iniciativas. Por eso celebramos encontrarnos hoy Nación, Provincia y Municipio brindando las herramientas que hacen falta para que esto se concrete y trascienda la ciudad; en particular a partir del compromiso del ministro Lombardi, que en nombre del presidente Mauricio Macri, apoya este festival tan querido por todos los santafesinos”.



#FestivalPaís17

Por su parte, Hernán Lombardi se refirió a la programación de Festival País 17’, que comenzó el 5 de enero y continuará durante 75 días con más de 600 horas de programación, reflejando los diferentes paisajes del territorio nacional, las costumbres y diversidad cultural que se materializa en festivales clásicos y en propuestas emergentes: “el Presidente nos pidió que a través del Sistema de Medios y Contenidos Públicos reflejemos cada pueblo de la Argentina, lo grande y lo pequeño; por eso hacemos un gran esfuerzo para cubrir los Festivales más masivos, pero también los que tienen una escala menor. Cuando el intendente José Corral nos propuso incluir al Festival de Guadalupe en la grilla de Festival País 17’, no dudamos en hacerlo, porque suma a ese equilibrio que buscamos entre encuentros como el de Cosquín y fiestas populares y solidarias como estas que se organizan con tanto esfuerzo”.

En coincidencia con los dichos del Intendente y el padre Panigo, Lombardi agregó que “en el Festival de Guadalupe se da la presencia de los grandes artistas, pero su identidad se fortalece por la participación de los artistas locales. La televisación en pantalla nacional quizás puede abrirles un nuevo campo de acción, y ese es el rol de lo público: generar oportunidades y poner en pie de igualdad a los Festivales que quizás tienen menor capacidad de financiamiento, y por eso también nos alegra haber incluido al Festival del Pescador, que comienza hoy en Sauce Viejo. Esto demuestra que la Argentina se está integrando con un enérgico cambio cultural que nos permita dialogar a unos y otros, sin darle el estatus de enemigo al que piense diferente. Fortalecer las identidades regionales en este proceso será clave”.

“Los agradecidos somos nosotros de que nos permitan enriquecer el Sistema de Medios y Contenidos Públicos con el magnífico Festival que vamos a vivir la semana que viene en Santa Fe”, concluyó Lombardi.



Un canto solidario

El Padre Panigo enfatizó que “este es un Festival de bolsillos chicos pero de corazón grande, porque si vemos los artistas no son de los que más cobran, a pesar de ser de primer nivel, pero cantan con el corazón y se encuentran con el público de una manera que solo se da en Guadalupe”. Y agradeció “al intendente José Corral que nos ayuda como todos los años porque quiere como nosotros engrandecer el Festival, y al Gobierno de la Provincia que nos acompaña desde el año pasado”, y celebró “este hermoso desafío que es presentarnos al país a través de la Televisión Pública”. Oscar Roa agradeció también las gestiones del intendente y la presencia de Hernán Lombardi, y confió en que este año “podamos replicar la ayuda a los más necesitados que se hace posible por las donaciones que recibimos de las miles de personas que asisten al Festival”; y destacó en particular, el trabajo de las más de 200 personas que intervienen en la logística del evento y lo hacen posible.

“Desde 2016, la Provincia se involucra más fuertemente con este Festival solidario porque valoramos la simbiosis que se da entre el público y los artistas locales. Además, tener esta posibilidad de trascender las fronteras de la provincia a través de la TV Pública es una gran oportunidad para dar un salto de calidad”, remarcó en su discurso el ministro Pablo Farias.



Las dos lunas

El viernes 20 de enero a las 21.30, el Festival comienza con el Himno Nacional Argentino, a cargo de Coty; mientras que Rodrigo Hortt interpretará las estrofas de la Canción a Guadalupe. La grilla continúa con las actuaciones del Ballet UPCN; Camila Nievas, ganadora del certamen Pre-Guadalupe; Natalia Pérez, El Chajá, Daiana Colamarino, “el Indio” Lucio Rojas y Alan Guillen.

El sábado 21 de enero, a la misma hora, Marcos Castelló cantará el Himno, y José García hará lo propio con la Canción a Guadalupe. En la segunda luna del Festival están previstas las presentaciones del Ballet Yapeyú; Grupo Encanto y David Stinson, ambos ganadores del certamen Pre-Guadalupe; Mixturero, Viviana Barrios, José García, La Callejera y Peteco Carabajal. La conducción del evento estará a cargo de Adriana Bassi, Noelia Yossen y Jorge Fulco.

Vale recordar que la entrada es libre y gratuita pero al ser un evento solidario se pide la colaboración de pañales descartables para el Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia” y la Sala de Neonatología del Hospital Iturraspe. También leche, azúcar y yerba, que serán distribuidos por Cáritas. El Festival organizado por la Comisión Organizadora y el Gobierno de la Ciudad, cuenta con el auspicio de Festival Lotería de Santa Fe, Hotel Los Silos, Pilay, El Quillá, Kilbel Supermercados, Banco Santa Fe, Bolsas Coemyc, Concejo Municipal, Cooperativa TAL, Enress, Fisa Metal, Familia Bercomat, Remises Real, San Cristóbal Seguros y Sanatorio Santa Fe.