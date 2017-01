Usan lachas para asistir a los vecinos

Tras el intenso temporal de este domingo –en algunas localidades del sur santafesino cayeron 300 milímetros de agua– este lunes el panorama seguía siendo preocupante y se trabajaba intensamente en la atención a los evacuados, vecinos cuyas casas sufrieron el ingreso del agua mientras se hacían esfuerzos en drenar las ciudades y pueblos más afectados. Entre ellos, estaba Arroyo Seco, a donde, de acuerdo a lo que confirmó el director de Protección Civil de la provincia, Marcos Escajadillo, no se podía acceder por tierra. La situación era alarmante en Pueblo Esther, Chabás, Firmat, Chovet, Villa Constitución, Murphy, Elortondo, Wheelwright, Labordeboy y Miguel Torres.

En diálogo con el programa Radiópolis (Radio 2), Escajadillo sostuvo que los departamentos donde más había castigado las lluvias intensas eran López, Caseros, Rosario y Villa Constitución, donde se reforzaban las tareas de bombeo de agua y asistencia a las personas evacuadas y a los vecinos a los que el agua había ingresado en gran cantidad a sus casas.

Una situación más grave se vivía en Arroyo Seco, a donde anoche no se había podido llegar con ayuda debido a la gran cantidad de agua acumulada. “Era inaccesible por eso convocamos esta mañana a la sección Anfibios del Ejército Argentino para que puedan acceder con sus embaracaciones”, sostuvo. Según precisó, anoche estaban listos los camiones con frazadas, colcohones y alimentos pero no pudieron llegar. Tampoco lo pudieron hacer los ex combatientes de Malvinas con su camión de asistencia.

“Tenemos que tener en cuenta que en algunos lugares llovieron 300 milímetros y ya había acumulados, con lo que se superó en algunos casos los 500 milímetros caídos”, advirtió el funcionario en diálogo con los peridistas Evelin Machain y Pablo Montenegro.

En tanto, Martín Gherardi, jefe comunal Pueblo Esther, confirmó que cayeron ayer 350 milímetros en la localidad, dejando entre 4 o 5 barrios con más de un metro de agua en las viviendas. Había unos 60 evacuados en una escuela primaria.

Por su parte, Lucas Lesgard, jefe comunal de Chabás, también confirmó un paisaje preocupante para su localidad. "Es lo peor que nos ha tocado. Una tragedia. Tenemos más de 100 evacuados", señaló en Radio 2.

