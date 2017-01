Argentina y Uruguay anunciaron su candidatura para el Mundial 2023

En el Polideportivo del segundo piso del Centro Nacional de Alto Rendimiento, en el barrio porteño de Núñez, la Confederación Argentina de Básquetbol y la Federación Uruguaya oficializaron la intención de organizar el 19no. certamen ecuménico de la especialidad en 2023.



La presentación conjunta estuvo encabezada por el Ministro de Educación y Deportes, Esteban Bullrich, y el presidente de la CABB, Fernando Susbielles, y por Uruguay lo hicieron Ricardo Vairo, presidente de la Federación Uruguaya de Básquetbol (FUBB) y Fernando Cáceres, Secretario Nacional del Deporte del Uruguay.



Bulrich manifestó sentir "orgullo por presentar esta postulación en que Argentina y Uruguay trabajarán juntos para intentar ser sede de la Copa Mundial. Sabemos que uno no puede organizarlo sin el otro y por eso nuestra intención es postularnos e ir concretando pequeños avances, para ver el camino a seguir. La organización de un Mundial atrae inversores y mucho turismo. Ahora debemos centrarnos en dar pequeños pasos", precisó.



Por su parte Susbielles, reconoció que "el tema de la infraestructura será un punto a mejorar. Pero hoy tenemos por lo menos seis escenarios en los cuales podríamos trabajar para ser sede, entre ellos el estadio San Martin de Mendoza, el Polideportivo de La Rioja, el Estadio Socios Fundadores, de Comodoro Rivadavia, y algunos más, pero todavía no podemos precisarlo", recalcó el también senador bonaerense.



"La votación para elegir la sede va a ser antes de fin de año, o principios del año próximo. La enorme tradición basquetbolística de ambos países esperemos que pese en la decisión de FIBA", detalló el dirigente.



"Sabemos que al haber doble candidatura podría generar un posible perjuicio deportivo para la región, al estar ambas federaciones automáticamente clasificadas, pero habría que ver si le quitan una plaza a Sudamérica. Creo que este tema no será impedimento, porque FIBA está considerando ampliar el número de participantes que hoy es de 24, al igual que ocurrió recientemente con el fútbol, y por eso nos tenemos mucha fe para entrar en el lote de los cinco finalistas", argumentó el presidente de la CABB.



"Hoy dimos un paso primordial para instalar la doble postulación al Mundial 2023. Tenemos muchos puntos en común que ostentan las dos naciones, no solo desde la lengua, sino también las costumbres, las tradiciones, y una rica historia en el básquetbol mundial, ya que ambos fueron medallistas olímpicos", enfatizó el directivo oriental Cáceres, resaltando que "la infraestructura principal corresponderá a Argentina".



"No veo inconvenientes por el tema infraestructura. No creo que sea un impedimento, porque será un aspecto complementario. El máximo obstáculo será seducir a las autoridades de FIBA, que somos una buena opción para organizar el Mundial", subrayó el funcionario, quién aclaró que mantuvo "charlas preliminares" con su par Carlos Mac Allister (hoy ausente por estar de viaje), con quien armará "el grupo de trabajo para actuar en conjunto".



"Acordamos con los compañeros argentinos volver a juntarnos para avanzar en los planos logísticos", añadió



Argentina fue medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas, en 2004, y bronce en Beijing 2008, mientras que Uruguay fue bronce en los Juegos de Helsinki 1952 y Melbourne 1956.



Asimismo Argentina organizó dos Copas del Mundo, en 1950 cuando fue campeón por única vez en la historia, disputado de manera íntegra en el Luna Park, y el de 1990, que se realizó con varias sedes en distintas provincias terminando sexto.

Uruguay fue sede en 1967, cuando ganó la entonces Unión Soviética y Argentina ocupó el sexto lugar bajo la batuta de una brillante tarea de su base, por entonces en Boca Juniors, el burzaquense Néstor Delguy.



En octubre pasado, Argentina fue uno de los países que presentó una eventual candidatura para organizar la Copa del Mundo que ahora comparte con Uruguay y que proseguirá en China 2019. Otras de las naciones que mostraron interés en ser sede y competirán para 2023 son Turquía, Serbia, Rusia, Polonia, Israel, Australia, Hong Kong, Japón y Filipinas