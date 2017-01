San Lorenzo contra la AFA para habilitar nuevos refuerzos

San Lorenzo de Almagro le exigió a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) la "urgente revisión" de la medida que le prohíbe la habilitación de los refuerzos para el año en curso por deudas con esa entidad.



El club de Boedo recordó la presentación de "un plan de pago para saldar la deuda pendiente" y aclaró que la AFA le reclama un monto mayor, sin deducir las cuotas pendientes por derechos de televisación.



"El monto de dicha deuda es considerablemente inferior al que la AFA reclama: no contempla los varios millones que San Lorenzo aún no recibió en concepto de cuotas impagas por derechos de televisación correspondientes al año 2016", advierte la entidad mediante un comunicado oficial.



Además, San Lorenzo hizo "un pedido formal ante la AFA a fin de conocer cómo se compone la deuda generada hasta el 2012", previa a la gestión de Matías Lammens y Marcelo Tinelli, con el objetivo de "confirmar la validez de la misma".



"San Lorenzo ha disminuido millonariamente su deuda con la AFA desde el 2012 hasta el día de la fecha, mérito que, curiosamente, no parece ser valorado por la gestión de este Comité de Regularización", cuestionó la entidad.



La AFA divulgó el jueves un listado de 14 clubes de Primera División, que incluye entre otros a San Lorenzo e Independiente, impedidos de habilitar a los jugadores que contraten durante este receso de verano hasta tanto se abone al menos un 25% de lo adeudado en cada caso.