Pre Cosquín 2017: exitoso desempeño de los participantes de la Sede Rafaela

Como se informara oportunamente, el miércoles 11 y el jueves 12 de enero tuvieron lugar en la capital nacional del folklore las rondas previas a la final, en las que el nutrido grupo de seleccionados de la sede rafaelina del certamen participó junto a los seleccionados de otras delegaciones de la Argentina.



De los 11 de exponentes que llevó Rafaela, y entre los casi 90 artistas que se presentaron, el jurado conformado por Oscar Arce, Liliana Randisi y Silvia Zerbini en danza y Cristina Laspiur, Hugo Casas y Jorge Marziali en música definió la quinta nómina de finalistas que se presentarán el 15 y 16 de enero, con miras al premio mayor: la actuación sobre el escenario Atahualpa Yupanqui durante el Festival Nacional de Folklore de Cosquín.



En la ronda que correspondió a Rafaela, los resultados generales fueron los siguientes:



Sede Rafaela (Santa Fe): 4 ganadores.

Sede Moreno (Buenos Aires): 4 ganadores.

Sede La Matanza (Buenos Aires): 4 ganadores.

Sede Roque San Peña (Chaco): 2 ganadores.

Sede Arauco (La Rioja): 1 ganador.

Sede Lobos (Buenos Aires): 1 ganador.

Sede Gálvez (Santa Fe): 1 ganador.



Estos resultados demuestran el meritorio desempeño de los artistas que pasaron por la sede Rafaela del Pre Cosquín, con el sueño de llegar a presentarse en la convocante plaza Próspero Molina, en el marco del encuentros folklórico más importante de la república.



Nómina total de ganadores del grupo en el que participó la delegación de la sede Rafaela:



? Solista Vocal Femenino: Patricia Ratti - Rafaela - (Sta. Fe) / Rocío Ledesma - La Matanza - (Bs As)



? Solista Vocal Masculino: Daniel Orellano - Rafaela - (Sta. Fe)



? Dúo Vocal: Trovant - Pistano - Rafaela - (Sta. Fe)



? Tema Inédito: Orillando penas - Galvez - (Sta. Fe)



? Conjunto Vocal: Llequen - Moreno - (Bs As)



? Solista Instrumental: Héctor David Figueroa - Roque Sáenz Peña - (Chaco) / Emanuel Miño - Rafaela - (Sta. Fe)



? Conjunto Instrumental: Che Chelo - La Matanza - (Bs As)



? Malambo Individual: Marcelo Melia Millar - Arauco - (La Rioja) // Jofre Gaspar - Lobos - (Bs As) / Lucas Orcajo - La Matanza - (La Matanza)



? Conjunto de Malambo: El viejo algarrobal - Moreno - (Bs As)



? Pareja de Baile Tradicional: Gomez; Cinat - Roque Sáenz Peña - (Chaco)



? Pareja de Baile Estilizada: Milagros Bustos; Juan Espindola - Moreno - (Bs As)



? Conjunto de Danza: Compañía Ancestral: Reivindicación - Moreno - (Bs As) // Chacaymanta - La Matanza - (Bs As)