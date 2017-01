¿Cuanto aumento el combustible?

El Gobierno y empresas petroleras alcanzaron hoy un acuerdo por el precio del barril de petróleo y de esta forma se allanó el camino para que se implemente un aumento del precio de las naftas y el gas oil del orden del 8 por ciento.



"Si bien no es una decisión del ministerio, creo con alto nivel de probabilidad que las naftas y gas oil, y todos los productos por igual, mañana estarían aumentando un 8%", señaló el ministro de Energía, Juan José Aranguren a periodistas acreditados en el Palacio de Hacienda luego de reunirse con empresas petroleras.

También te puede interesar: Macri: "Argentina volverá a exportar energía y se llenará de fábricas"

El colectivero que es un héroe

Unicef: ocho de cada diez niños en la Argentina no reciben educación formal



Aranguren prometió que este "será el único aumento de este trimestre" y adelantó que el próximo será en la primera semana de abril.



El ministro aclaró además que el acuerdo no fue suscripto por todos los sectores dado que, según reveló, un grupo de productores objetó la forma en que irán convergiendo los precios locales a los internacionales. "Hay algunos productores de crudo pesado que todavía no están convencidos de que la velocidad para hacerlo es la que está planteada y quedaron en los próximos días para que ellos lo puedan acordar", añadió.

También te puede interesar: Sunchales: Insolito accidente

¿Se muda el Papa del Vaticano?

Sobre las diferencias entre los agentes del sector, Aranguren señaló que "los refinadores firmaron todos" y agregó que "los que no acordaron que representan aproximadamente un 12 por ciento en volumen de los productores. Ellos podrían exportar el crudo y no venderlos en el mercado interno". "En todo caso es un riesgo de los refinadores haber acordado firmar el acuerdo aunque no estén todos los productores adentro", consideró el ministro.



El funcionario lamentó la situación y sostuvo: "obviamente nos hubiesen gustado que estén todos adentro, pero queremos respetar la libertad del mercado en la mayor posibilidad.



Aranguren indicó que "hoy el precio en el mercado internacional está en 55 dólares el barril y los precios que estamos figurando en este momento en el acuerdo están para el mes de enero en 59,4 dólares para el medanito y 48,13 el escalante. Ya podemos decir entonces que cuando mezclamos los dos crudos estamos en los precios internacionales".



No obstante aclaró que en casos de fluctuaciones muy bruscas el acuerdo se suspende y habría nuevas rondas de negociaciones. "Junto con este acuerdo damos certeza y previsibilidad porque durante el primer trimestre de este año, en la medida que no haya una escalada en los precios internacionales que discontinúe este acuerdo, (habrá) un aumento del 8 por ciento que se aplicará durante esta semana cuando las empresas lo decidan", sostuvo el funcionario.