Caminos y rutas: situación complicada y pronósticos poco alentadores

Como es de público conocimiento, las lluvias dañaron seriamente los caminos y puentes de la Provincia de Santa Fe. Incluso, en muchos de ellos arruinaron obras hechas recientemente volviéndolos a su estado anterior.



Desde la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), aseguraron que llevará “mucho tiempo, mucho dinero y mucha dedicación” solucionar los inconvenientes causados por el agua caída. “El gran esfuerzo y el gran trabajo lo tienen por delante los Presidentes Comunales con la provincia”, sostuvo Roberto Tion, subadministrador general del Organismo en diálogo con Radio Uno 101.3.

Para tranquilidad de las máximas autoridades de las localidades, aseguró que a Miguel Lifschitz “no le importa si es responsabilidad de la Provincia o de las Comunas: lo que quiere es tener caminos que se vayan acomodando como para solucionar este gravísimo problema que tenemos en la Provincia”; manifestando la voluntad de trabajo del mandatario.



Tion informó que en estos momentos se llevan a cabo “arreglos de emergencia” para enfrentar momentáneamente las contingencias y prepararse para una situación “muy complicada” ya que “los pronósticos no son alentadores. Para febrero y marzo están dando lluvias más de lo normal”.



Haciendo un relevamiento de los daños, el subadministrador de DPV resumió: “la masa de agua que corrió de oeste a este, todo lo que encontró en su lugar, algún impacto ha tenido. En algunos casos importante y en otros casos nos obliga a ir monitoreando y viéndolo”. Además, sostuvo que “hoy el diseño de las alcantarillas y puentes que son transversales a las rutas, que terminan siendo un dique en algunos casos, esa presión pasa con tanta velocidad que no están preparadas. Tenemos rutas y puentes de muchísimos años donde no estaban para este escurrimiento que hoy estamos viendo”.