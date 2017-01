Telefe estrena "ADDA, Amar después de amar", melodrama con tintes policiales

La historia, dirigida por Miguel Ángel Colom y Pablo Vázquez (que compartieron junto a Diego Sánchez la dirección de “Entre Caníbales”) relata el fuerte vínculo entre dos parejas que aparece como disparador de un amor prohibido, capaz de dejar al descubierto una pasada y secreta relación entre dos amantes.



“Además de la ficción que saldrá al aire por Telefe, 'Amar después de Amar' tendrá una ficción en paralelo que va a correr en las redes sociales y en las plataformas de Telefe”, expresó Tomás Yankelevich, productor de la novela durante la presentación oficial que se llevó a cabo esta tarde en una sala de eventos de Puerto Madero, con la presencia del elenco y del gobernador de Salta y esposo de Macedo, Juan Manuel Urtubey.



“El trabajo de los actores está fantástico, para ellos fue muy difícil hacer esta ficción porque en Argentina estamos muy acostumbrados a estar cerca del aire y poder ver el guión y el contenido e ir corrigiendo de a poco. En este caso la ficción ya está completamente grabada”, agregó sobre los 70 capítulos que integran “ADDA” y que se transmitirán de lunes a jueves, a las 22.



El guión de “Amar después de Amar” -tira grabada íntegramente con tecnología 4K, de alta calidad cinematográfica- está contada sobre dos ejes temporales con tres años de diferencia y a través de un presente signado por un misterioso accidente en la ruta.



“No es fácil contar una historia en donde estás viviendo tres años antes y tres años después con conflictos en el medio muy fuertes y en la que de una escena para la otra tenés que cambiarte el chip temporal. Se teletransportan automáticamente y el sufrimiento no está solo en la actuación sino también en las caras y se nota y queda bueno”, expresó el productor sobre uno de los desafíos para los actores y directores.



Por su parte, Eleonora Wexler, que en la ficción será Carolina, una temperamental ama de casa, rescató el "trabajo de equipo de todas las áreas", al tiempo que expresó estar "contenta de lo que pude ver, disfruté muchas partes y me sentí acompañada por mis compañeros".



En tanto Mariano Martínez, que interpreta a Santiago, esposo de Carolina y trabajador de la construcción en vías de expansión, enfatizó el gran compromiso, profesionalismo y concentración del elenco y agregó: "Es una historia que puede gustar, que es diferente. En vez de ser un culebrón típico tiene todos esos condimentos que tiene que tener una tira, tiene tintes policiales muy buenos, y un gran trabajo hecho por los directores”.



“Aprendimos un montón haciendo esta novela, fue un desafío inmenso, muy difícil para todos, tuvimos que ser muy responsables y ser muy atentos para no meter la pata. Es muy importante el trabajo de los directores, nos salvaron y nos llevaron porque estábamos perdidísimos. Ellos son los que saben contar este cuento y lo contaron bárbaro”, sostuvieron Isabel Macedo y Federico Amador, Raquel y Damián, matrimonio acomodado en los negocios pesqueros.



En cuanto a la experiencia transmedia con "La búsqueda de Laura”, serie web que protagonizará Manuela Pal y que contará con 18 capítulos exclusivos, develará en cada episodio y en formato de novela literaria distintas pistas sobre la historia de los amantes.



El elenco de “ADDA, Amar después de amar” se completa con Virginia Lago, Michel Noher, Gastón Ricaud, Claudio Rissi, Brenda Gandini, Franco Masini, Maxi Guione, Marita Ballesteros, Roberto Vallejos, Delfina Chávez, Manuela Ramos, Liliana Cuomo, Hernán Jiménez, Germán Da Silva, Juan Bautista Greppi, Camila Mateos, Cala Zavaleta, Agustín Vera y Macarena Suárez.