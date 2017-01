Los hermanos Coen incursionarán en la televisión con una miniserie

Los hermanos Ethan y Joel Coen, ganadores de cuatro premios Oscar, preparan una miniserie sobre el Lejano Oeste para la televisión, en lo que será su debut como guionistas y directores en la pantalla chica.



De la miniserie, de la que aún se desconocen trama, protagonistas e incluso por cuál cadena televisiva irá, sólo trascendió que se titulará “The Ballad of Buster Scruggs” (“La Balada de Buster Scruggs”) e incluirá el entrecruzamiento de seis historias diferentes.



De acuerdo con información obtenida por la revista especializada estadounidense Variety, recogida por la agencia EFE, el proyecto era demasiado grande para realizarlo en un largometraje, por lo que los Coen decidieron adaptarlo en una miniserie en asociación con la productora Annapurna Television.



Si bien los Cohen participan desde 2014 de la producción de la serie televisiva “Fargo”, que expande de forma brillante el universo ficcional de la película homónima de 1996 -y por la que ganaron un Oscar al mejor guión original-, será la primera ocasión en la que ambos se involucren como guionistas y directores en la TV.



De esta manera, Ethan y Joel regresan a los escenarios ya explorados en los filmes “Sin lugar para los débiles” (2007) y “Temple de acero” (2010) y siguen los pasos de otros cineastas que recientemente probaron suerte en la pantalla chica.



El último es el caso de Woody Allen, quien este año estrenó para la plataforma de streaming de Amazon “Crisis in six scenes” (“Crisis en seis escenas”), una comedia ambientada en los años 60 con él mismo y Miley Cyrus como protagonistas a la que no le fue muy bien, dado que tuvo una tibia recepción tanto la crítica como el público.



También para Amazon y sin fecha de estreno fue confirmada para este año una serie sobre mafiosos a cargo de David O. Russell (“El lado luminoso de la vida”, 2012; “Escándalo americano”, 2013), con Robert De Niro y Julianne Moore.