Prigioni: “Me encontré frágil mentalmente”

El base cordobés, de 39 años, comunicó en la tarde del lunes, a través de una carta que publicó en su cuenta de la red social Twitter, que había llegado “el momento” de decirle adiós a una extensa trayectoria de más de 20 temporadas.



“Me encontré frágil mentalmente como nunca antes me había pasado. La cabeza no estaba en relación con el cuerpo, ya no quería saber más nada con el básquetbol”, manifestó el oriundo de Río Tercero, en la conferencia de prensa que brindó hoy, en el estadio Fernando Buesa Arena de Vitoria, la casa del Laboral Baskonia.



“Muchos factores me llevaron a tomar la decisión”, expresó Prigioni, quien disputó 461 encuentros por Liga ACB y se convirtió en el extranjero con mayor cantidad de rodaje.



El cordobés, emblema de la Generación Dorada del básquetbol albiceleste, resaltó sentirse “excelente” en Baskonia, por cuya camiseta adujo sentir “lo mismo que por la de la Selección Argentina”.



El ahora ex jugador que también vistió las camisetas de Real Madrid y Fuenlabrada reconoció que lo mejor de su frondosa campaña en España lo concretó “en mi primer período” en el quinteto vasco (cuando se denominaba Tau Cerámica), entre los años 2003-2009.



En esas siete temporadas en el conjunto vitoriano, el cordobés colaboró para la obtención de una Liga ACB, tres Copas del Rey y cuatro Supercopas españolas.



“En aquella primera etapa en el club me sentía verdaderamente a gusto. Estaba con ‘Chapu’ (Andrés Nocioni), Luis (Scola), Tiago (Splitter). Sentía que era parte de un equipo indestructible”, reflejó Prigioni, quien jugó un total de 85 partidos en el seleccionado argentino, alzándose con la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Beijing 2008 y con el título en el Preolímpico Mar del Plata 2011.



“Me honran y halagan los mensajes que me hicieron llegar no sólo mis ex compañeros o ex entrenadores. Sino también aquellos rivales a los que enfrenté. Eso, tal vez quiera decir que las cosas se hicieron bien”, reflejó.