Independiente redobla gestiones para el retorno a préstamo de Mancuello

En las próximas horas, la dirigencia del 'Rojo' volverá a la carga para convencer a la entidad brasileña en momentos en que el volante ofensivo, de 27 años, forma parte del plantel que comenzó los entrenamientos con miras a la temporada 2017.



Los directivos del club de Avellaneda pretenden que 'Mancu' regrese al club del que surgió a la consideración futbolística, en una operación “que no le represente mucho dinero”, tal como advirtió un allegado a la institución 'roja'.



Más lejos en la consideración asoman las posibilidades de que los también volantes Nery Domínguez y Walter Erviti refuercen al plantel que dirige el DT Ariel Holan.



Por el ex jugador de Rosario Central se sabe que Querétaro de México, entidad dueña de su ficha, “no lo largará si no hay una cesión con cargo”, lo que complicaría ante un eventual “elevado monto” a solicitar.



Y el tema del experimentado mediocampista marplatense tampoco es fácil, porque Erviti está “como cabeza de grupo” en la conflictiva situación que Banfield mantiene con su plantel profesional y que ha llevado a que el equipo no entrene por dos días consecutivos en el marco de la pretemporada que está desarrollando en el predio de Luis Guillón.



Por otra parte todavía no se resolvió la salida del mediocampista Claudio Aquino, quien hoy practicó a la par de sus compañeros mientras aguarda el llamado de Belgrano de Córdoba para definir su arribo al 'Celeste' del barrio Alberdi.



El conjunto de Holan desplegó hoy su primera jornada de entrenamiento en el Country Las Praderas, ubicado en la localidad de Open Door, partido de Luján.



Los defensores y volantes efectuaron labores denominadas “rutas de pelota”, con presión en las salidas y recepción a un toque.

En cambio, los delanteros trabajaron aparte, ensayando movimientos de ataque y ejercicios de definición a la carrera.

Los jugadores que trabajaron a disposición del entrenador son:



Arqueros: Martín Campaña; Gonzalo Rehak; Damián Albil; Franco Vélez.



Defensores: Gustavo Toledo; Nicolás Figal; Damián Martínez; Hernán Pellerano; Víctor Cuesta; Nicolás Tagliafico; Néstor Breitenbruch; Juan Di Lorenzo. Alan Franco.



Mediocampistas: Diego Rodríguez Berrini; Julián Vitale; Juan Sánchez Miño; Jorge Ortíz; Fabricio Bustos; Cristián Ortíz; Emiliano Rigoni; Domingo Blanco; Martín Benítez; Claudio Aquino; Maximiliano Meza; Leonel Álvarez.



Delanteros: Germán Denis; Diego Vera; Lucas Albertengo; Leandro Fernández; Gastón Togni; Nicolás Messiniti; Ezequiel Denis.

Independiente asumirá el primer amistoso de la preparación este sábado, en horario matutino pero en escenario a definir, ante Cañuelas, club de la Primera C.