Boca entra en la puja por Montoya y propone dejarlo en Central hasta junio

La dirigencia de Boca efectuó una propuesta informal a la conducción de la entidad de Arroyito por el pase del volante derecho.



La oferta consiste en el pago de 4 millones de dólares y la cesión del también mediocampista Fernando Zuqui, pero quizás lo más atractivo para Central resultaría que el director técnico Guillermo Barros Schelotto no está apurado por la llegada de Montoya y no habría problemas en que el jugador permanezca en Rosario hasta mitad de año.



Ricardo Carloni, vicepresidente de Rosario Central, efectuó declaraciones al respecto y dijo que “la propuesta de Boca asoma más interesante que la de River pero no es oficial todavía”, expresó.



Sin embargo, las chances de que el jugador permanezca en el fútbol argentino en otro club que no sea Central son bastante remotas, ya que “hay una propuesta del exterior que ofrece mucho más de lo que ofrecen los clubes de acá”, según comentó Carloni.



Pero la entidad de la Ribera aguarda sin desesperación por la resolución del tema Montoya, que presiona para salir de Rosario Central, más allá de que la institución 'canalla' pide un mínimo de 6 millones de dólares para transferirlo.



En tanto, un combinado boquense integrado por mayoría de suplentes cayó hoy por 1 a 0 en un amistoso ante el seleccionado argentino Sub 20, que disputará próximamente el Sudamericano de la categoría en Ecuador.



El encuentro, dividido en dos períodos de 30 minutos cada uno, fue presenciado por el entrenador del seleccionado albiceleste mayor, el santafesino Edgardo Bauza.



El equipo que mandó a la cancha el mellizo Barros Schelotto, en un encuentro que se disputó a puertas cerradas en el predio que la AFA posee en Ezeiza, incluyó a Axel Werner; Leonardo Jara, Lisandro Magallán, Fernando Tobio, Jonathan Silva; Federico Carrizo, Wilmar Barrios, Fernando Zuqui; Mauro Luna Diale, Walter Bou y Gonzalo Maroni.



El resto de los jugadores que están desarrollando la pretemporada auriazul trabajaron en diferentes aspectos físicos, bajo la órbita del preparador Javier Valdecantos.



El equipo boquense trabajará mañana, en el mismo escenario, en doble turno (a las 8.30 y 17.00, respectivamente), mientras que el viernes lo hará por la mañana, con una eventual conferencia de prensa que brindaría el técnico Barros Schelotto.