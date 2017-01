Gallardo le pidió un enganche a la dirigencia de River

Tras la gestión iniciada por Walter Montoya, de Rosario Central, el otro jugador a contratar será un '10' y las alternativas que se manejan son las de dos ex futbolistas del club: Manuel Lanzini y Alejandro Domínguez.

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, le pidió a la dirigencia del club que contrate un enganche, "si es posible zurdo", que pueda moverse por la banda izquierda del equipo.



Tras la gestión iniciada por el volante derecho Walter Montoya, de Rosario Central, el otro jugador a contratar será un '10' y si bien no trascendió el nombre, las alternativas que se manejan son las de dos ex futbolistas del club: Manuel Lanzini y Alejandro Domínguez.



El cambio de sistema de juego que planea el técnico para 2017 incluye un enganche. Si bien por ahora prevé ensayar con Ignacio Fernández delante de los tres volantes, el DT busca una alternativa más en la zona de gestación.



El único enlace clásico del equipo es el juvenil Matías Moya, de 18 años, que está haciendo su primera pretemporada y apenas sumó una hora en cancha frente a independiente, a fines del año pasado. Por eso, la idea es empezar a trabajar con 'Nacho' Fernández en ese lugar.



En caso de aparecer el nombre que quiere Gallardo para ser el '10' del equipo (luego de la salida de Andrés D'Alessandro),



Fernández podría correrse a la banda izquierda en lugar de Gonzalo 'Pity' Martínez, quien no ha redondeado buenos rendimientos.



Desde que asumió al frente del equipo, Gallardo tuvo dos momento en el que pudo jugar con un enganche clásico. Se dio con la llegada de Leonardo Pisculichi durante la segunda parte del 2014 y parte del 2015, y en la parte final del año pasado, cuando D'Alessandro ocupó esa posición, pero en pocos encuentros.



Por otra parte, el plantel sigue con los trabajos de pretemporada en Orlando y hoy cumplió con una rutina física y labores con pelota en el campo de deportes de la Universidad Central de Florida.



Los jugadores que hacen tareas diferenciadas son Zacarías Morán Correa y Milton Casco, con trotes y rutinas de campo.



Además, Marcelo Larrondo y Luciano Lollo trabajan en kinesiología y rehabilitación después de las intervenciones quirúrgicas a las que fueron sometidos en 2016.



Entre mañana y pasado, el entrenador aumentará la exigencia e irá definiendo el equipo que jugará este domingo, desde las 16, ante Millonarios de Colombia, en su debut en la Florida Cup.