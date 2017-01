Arbolado público: funcionarios provinciales y municipales recorrieron la ciudad

"Como bien dijeron la Ingeniera y el Intendente (Luis Castellano), estos fenómenos que antes eran extraordinarios, que se daban una vez cada 20 años, ya dejaron de ser extraordinarios para ser una cosa cotidiana. Hemos tenido cuatro eventos de esta magnitud en menos de un año", afirmó Ricotti.



Posteriormente dijo que "la idea de trabajar en conjunto el gobierno provincial y municipal, con todas las instituciones y con cualquier profesional, y si es necesario recurrir a ciudades del país o a otras fuera del ´pais. que haya tomado esta importante tarea de repensar una nueva ciudad".



"En Rafaela estamos acostumbrados a vivir con una masa arbórea grande y abundante que brinda muchos beneficios durante la mayoría de los días del año. En estos momento de crisis hay gran cantidad de problemas o inconvenientes", agregó el funcionario.



"No tenemos que dejarnos llevar por la situación puntual, pero sí trabajar en pensar cómo tenemos que hacer una planificación teniendo en cuenta no sólo este nuevo escenario climático, de vientos y lluvias, que varía muchísimo las condiciones del arbolado, sino también el uso del suelo que se esta dando en todo el país".



Asimismo remarcó que se valora desde el Ejecutivo "la decisión del Ministro (Jacinto) Esperanza de poner su equipo al servicio de la ciudad, nos da mucha mas fuerza y apoyo a la tarea que venimos haciendo".



"Puedo dar fe que el municipio viene trabajando por ese camino. El mensaje que tiene que recibir el vecino es que hoy está en vigencia La ley de arbolado público Nº 9004 y su decreto reglamentario, que establece que todas las actividades referidas a poda o extracción están prohibidas y deben ser autorizadas por la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe", explicó Quiñones.



"El vecino no puede intervenir en el arbolado público, todo lo que es poda y extracción se planifica de manera anual. Este plan es elevado al ministerio antes del 1º de marzo de cada año y contiene todas las actividades que se realizaron en el ultimo año como también lo que se pretende concretar".



"Comprendo los reclamos y la preocupación de los vecinos, pero desde el Ejecutivo provincial, queremos impulsar una gestión integral del arbolado publico, de forma tal de hacer compatible la seguridad de personas y bienes con la conservación de la masa forestal", sostuvo la Directora.



"Mientras tanto atendemos las demandas de la localidad. Programas vigentes como `Para cada santafesino un árbol´, que otorga fondos específicos -aportes no retornables- para la adquisición de árboles para la ciudad, que es una de los 51 beneficiarias del mismo", dijo.



"La ley tiene un decreto reglamentario con formas y metodología sobre lo que hay que hacer que es respetado por el municipio. Por eso hay que repensar entre todos, en un trabajo participativo, pero también recavar otro tipo de información y acceso como los que pueden darnos pueden algunos profesionales de mayor experiencia", manifestó Ricotti.



"La idea es proponer un plan donde, aparte de poner en valor el arbolado publico, tratemos de velar por el cuidado de las propiedades y las personas. Por eso, vamos a empezar un programa de extracción y reclamos un poco más ambicioso y que pueda dar respuesta a los reclamos de los vecinos, siempre de la mano de un programa de recambio más importante aún", finalizó el rafaelino.