Cordera fue llamado a indagatoria por sus dichos contra las mujeres

La audiencia se llevará a cabo el 15 de marzo a las 10,30 de la mañana en los tribunales de Comodoro Py, tras la decisión que tomó Canicoba Corral a finales de diciembre a pedido del fiscal Ramiro González, que se conoció hoy.



Canicoba Corral está a cargo de la causa que el Inadi inició junto al Consejo Nacional de las Mujeres caratulada como "instigación a cometer delito-apología del crimen".





La polémica estalló cuando se conocieron las declaraciones que hizo el ex líder de Bersuit Vergarabat en agosto pasado durante una charla para alumnos de la escuela de periodismo TEA Arte, especializada en artes y espectáculos, que uno los alumnos asistentes divulgó en redes sociales.



La denuncia de los organismos oficiales incluye la transcripción textual de las frases que la originaron: "Hay mujeres que necesitan porque son histéricas y necesitan para tener sexo, ser violadas porque lo necesitan y psicológicamente lo necesitan porque tienen culpa y porque no quieren tener sexo libremente. Necesitan y quieren jugar a eso, a mí no me gusta jugar a eso, pero hay gente que sí, hay a tipos que si les gusta jugar a eso. Somos muy complejos los seres humanos (sic)".



Cordera también se había referido a las acusaciones contra el músico de la banda "El otro yo", Cristian Aldana: "Aldana coge con pendejas desde hace muchos años, ahora es abuso; ¿se llama eso? Pero si eso es otra de las aberraciones de la ley… que una pendeja de 16 años con una concha caliente así te quiera coger y vos no te la cojas, eso es una aberración".