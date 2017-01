La increíble historia de Ágata Galiffi, la hija del "Al Capone de Rosario"

"Papá me dejó una finca en Caucete, San Juan. Vine hace trece años y empecé a trabajar la tierra. Arar, sembrar, podar… Un vecino me sacó de las viñas con la tijera de podar en las manos, heladas. Dijo que iba a morirme. Pero esta mujer no se murió… Perdí un piso de trece habitaciones en Santa Fe y Callao: no pude levantar la hipoteca, y también algunos cuadros valiosos que me prestaron unos amigos y que me robaron. Sí, ya sé por qué me mira: son cicatrices. En septiembre del ´67 volvía de Rosario en coche, a no más de noventa. Ese día tenía que darle su primera comida a mi hija. Un caldo. Choqué contra una pick up. Mis piernas estaban llenas de sangre. El volante, partido en dos a la altura de mi garganta. Resbalé en el forro de raso de mi tapado, y eso me salvó de morir decapitada. Y no quise que me llevaran a un hospital. Grité: '¡No, al hospital no! ¡A mi casa, que tengo que darle la comida a mi hija!'".

Nos despedimos de madrugada.

Murió, anónima, el seis de julio del 85, a los 76 años, olvidada ya la leyenda negra que la bautizó como "La Flor de la Mafia".

Por entonces sólo tenía la zapatería, un mueble chino que fue de su padre, un zafiro, dos brillantes, un pedazo de tierra en Caucete -un módico sembradío- y algunos amigos. Su tumba en el cementerio de San Juan solo revela su nombre y un reloj detenido en la hora de su muerte.

Es posible que su relato -su cruda confesión- tenga baches y omisiones. Mi tarea fue descubrirla, correr un telón imposible y registrar su calvario, más allá de sus delitos.