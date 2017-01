La periodista que hizo explotar las redes sociales con su mensaje sobre la tragedia de Siria

No olvidemos su nombre: Lucy Aharish.

No lo olvidemos ante un niño muerto en la tragedia de Siria.

No lo olvidemos cuando desde allá llegan barcazas repletas de desesperados.

No lo olvidemos cuando a una de esas barcazas se hunde en el mar, y mueren ahogados tantos que estaban a pocos kilómetros de la libertad.

La acariciaban, casi.

No lo olvidemos. Porque esa mujer es aliada y adalid -luminoso juego de letras- de lo bueno que aún queda en el mundo.

Y sobre todo, no lo olvidemos de noche, cuando los bien cebados funcionarios y líderes de las organizaciones mundiales duermen, plácidos, soñando con el menú de mañana, el cocktail de la noche, la cuenta bancaria abultada.

De noche, cuando otros niños sirios han muerto de día, en la calle, desamparados, y otros han nacido acaso sin futuro.