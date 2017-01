Las claves para lucir el make en la playa como las famosas

4) Iluminadores y bronzers: en verano, la piel es la gran protagonista. "Son un must, ayudan a resaltar las "zonas de luz" de la cara y a lucir la piel perfecta", detalló Zavalía . Vienen en polvo y también hay cremosos. El bronzer ayuda a levantar el bronceado, y también le agrega color a las mujeres que no están muy bronceadas. Hay que aplicarlo delicadamente, tratando de no dejar una mancha en los pómulos y esfumándose correctamente.