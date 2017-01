Se gestionan ayudas de Nación para afrontar los gastos que generó la tormenta

Encabezaron el encuentro el intendente Luis Castellano y el senador nacional Omar Perotti, acompañados por el secretario de Gobierno y Ciudadanía, Delvis Bodoira, el secretario de Obras Públicas, Luis Ambort, el secretario de Desarrollo Social, José Luis Rossetto, la subsecretaria de Salud, Brenda Vimo, entre otros funcionarios municipales de diversas áreas involucradas en los trabajos de reacondicionamiento de la ciudad y de asistencia a damnificados.



También estuvieron presentes representantes de organismos de seguridad local (Protección Vial y Comunitaria, GUR, Bomberos Zapadores y Voluntarios, Defensa Civil), funcionarios provinciales, del Nodo Región 2, autoridades de fuerzas policiales y de Gendarmería, como así también referentes de empresas de servicios (EPE, telefonía, gas).



"El principal objetivo de esta reunión es considerar la situación en que estamos, tanto respecto a lo que pasó como a lo que puede venir", comenzó diciendo el intendente Luis Castellano a los presentes. En ese sentido, el primer mandatario remarcó: "es necesario replantearnos algunos métodos de trabajo en varios aspectos."



"Esta mañana me llamó Sebastián De Luca, viceministro del Interior", continuó explicando la máxima autoridad municipal. "Estaremos enviando notas tanto a Desarrollo Social de la Nación como al Ministerio del Interior, solicitando la ayuda social inmediata, y por otro lado, la ayuda para la reconstrucción de la infraestructura dañada de la ciudad, que ya planteamos al gobernador ayer", ratificó. "Necesitamos toda la ayuda posible de los niveles provincial y nacional", puntualizó.



Por su parte, el senador nacional Omar Perotti refirió que se comunicó con el mencionado viceministro como así también con el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, para informar la situación y acordar "que el intendente elevara la solicitud de recursos necesarios para colaborar directamente con los costos que demandará la vuelta a la normalidad, que se va a extender por varios días".





Alertar, no alarmar



"Se pronostica para esta noche una tormenta fuerte con probable caída de granizo, y abundante cantidad de agua en pocos períodos de tiempo", informó Leonardo Crosetti, a cargo de la Estación Meteorológica de Rafaela. "Para nuestra zona están previendo entre 60 a 100 mm entre la noche del martes y la madrugada del miércoles; en cuanto a vientos, según los informes que nos llegan, no superarían los 60 kilómetros por hora, es decir la mitad de intensidad que tuvimos el domingo".



El especialista puso especial hincapié en que desde la Estación Meteorológica de Rafaela se está "pendiente constantemente de los pronósticos y las alertas que remite el Servicio Meteorológico Nacional. "Vamos a quedarnos toda la noche monitoreando las imágenes satelitales y muy atentos a la formación de núcleos de tormenta", sostuvo.



"La temperatura está siendo muy elevada, al igual que la humedad, y el viento norte seguirá generando situaciones complicadas, pero la presión atmosférica que tuvimos tanto en la tormenta de febrero como en la del pasado domingo no estaría esta vez", aclaró Crosetti, por lo que es esperable que el temporal, en caso de ocurrir, no tenga las dimensiones de los anteriores.



"Es importante alertar a la gente, pero no alarmarla", agregó, y desestimó "los mensajes que están circulando por las redes sociales y grupos de Whatsapp sobre posibles colas de tornado, o que periodistas de TN estarían llegando a la ciudad para tomar imágenes de la tormenta".





Despeje de calles, espacios públicos y desagües



"En tareas de limpieza estamos trabajando de acuerdo a lo que habíamos programado desde la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos", expuso Luis Ambort, secretario de Obras Públicas. "Hemos dividido a la ciudad en cuatro cuadrantes: en cada uno hay equipos pesados, camiones y personal abocado a la limpieza; y hay un quinto trabajando específicamente en el sector de los barrios Brigadier López, Villa Aero Club y Los Álamos".



"En cuanto a desagües, estamos finalizando la limpieza de sumideros y bocas de tormenta; además, estamos recorriendo todos los canales a cielo abierto, principales y secundarios", agregó el funcionario. "Se trata de personal con mucha experiencia, así que si detectan anomalías, se realizan intervenciones puntuales inmediatas", aseguró.

"El área de Electrotecnia está relevando qué sectores del alumbrado público se pueden ir recuperando, y constatando columnas caídas para evitar riesgos", prosiguió.



"En lo que respecta a semaforización, se ha recuperado prácticamente en su totalidad: sobre la ruta 34, que fue la más afectada, hay una o dos intersecciones que no están funcionando, pero no son las principales, y estamos tratando de recuperar y reponer los cabezales rotos".



"Estimamos un mes de trabajo", concluyó, siempre considerando que las condiciones climáticas no retrasen los trabajos, tal como sucedió con la tormenta de febrero pasado.





Contención en salud y precaución por mosquitos



La subsecretaria de Salud, Brenda Vimo, informó: "estuvimos entregando pastillas potabilizadoras y agua potable a quienes necesitaban, y tenemos a disposición en los centros de salud la medicación adecuada para cualquier patología que pudiera surgir en esta situación, pero hasta ahora no hemos tenido inconvenientes".



"Estamos atravesando por condiciones climáticas aptas para que se reproduzcan muchísimo los mosquitos: hay muchos residuos esparcidos, agua estancada, humedad y calor", explicó la funcionaria. "No se puede fumigar en estas condiciones, porque las lluvias intermitentes barren la sustancia, así que es muy importante el compromiso de todos", subrayó.



"Mantener limpio el hogar, instalar mosquiteros, usar repelente tanto en la piel como en la ropa, y que esta sea fresca pero que cubra la mayor superficie del cuerpo posible, son las medidas básicas", explicó la profesional.



"Si la semana próxima mejora el tiempo podremos comenzar con la campaña de fumigación", puntualizó.





Desarrollo Social y Vivienda



Desde el área de Desarrollo Social y de Vivienda se confirmó que se visitaron todos los domicilios afectados para relevar necesidades y asistirlas, y que se están atendiendo las urgencias de las familias a las que se les desprendió la totalidad o parte del techo de sus casas. Sobre el particular, hoy terminarán de distribuirse los materiales para las reparaciones pertinentes.



También se está comenzando a brindar ayuda en casos de paredes derribadas y pozos desmoronados



"Todas las familias que tenían alguna problemática de vivienda fueron visitadas y tenemos relevada la gravedad de cada una", confirmó Miriam Villafañe, del área de Vivienda. Cabe destacar que hay un total de 40 hogares afectados, 15 de ellos con daños graves.





Energía eléctrica



Por la EPE se informó que en horas de la tarde deberían estar ejecutados gran parte los reclamos puntuales. En este sentido, es importante señalar que el plan de trabajo de la empresa provincial consiste en reparar primeramente los sectores más abarcativos, y luego ir focalizando los arreglos hasta llegar a los casos particulares.



El trabajo más intenso se está realizando en barrio Brigadier López, donde se llevó a cabo una labor coordinada con personal del municipio para despejar el arbolado que había caído sobre los cables.





Telefonía



El representante de Telecom informó que el servicio está prácticamente normalizado en líneas generales, y que los reclamos individuales se deben efectuar en la oficina correspondiente o llamando al 114, no a los técnicos en la calle. Remarcó que se están reemplazando entre 60 y 70 postes que resultaron dañados.