Segunda reunión del día la Junta de Protección Civil

Cabe recordar que desde el inicio de la tormenta (alrededor de las 2:30) los equipos de trabajo municipales están trabajando en los sectores más críticos.



Una primera puesta en común para relevar el estado de situación y programar acciones inmediatas a seguir se realizó a las 08:00. Luego continuó la labor en la ciudad y a las 12:30 se convocó un segundo encuentro para evaluar lo realizado y determinar los siguientes pasos.



Continúa la alerta meteorológica, por lo que se recomienda especialmente a la población tomar todos los recaudos necesarios y evitar, en la medida de lo posible, circular por la calle. Son muchas las arterias anegadas, los árboles y los cables caídos.



Los reclamos y pedidos de asistencia se centralizan en la GUR, en el número 105 (línea gratuita) o bien a los números 442187, 442190, 441910.



El Intendente expresó: "Esta mañana estuvimos relevando las necesidades más apremiantes que tenemos. Lo más afectado fueron viviendas particulares, seguramente estaremos arriba de 100, entre voladuras de techos, desmoronamiento y rebalses de pozos, caídas de paredes y tapiales.Me comuniqué con el gobernador y Jorge Álvarez. Seguramente estará llegando asistencia, sobre todo chapas y tirantes que es lo que pedí".



También dijo que "estamos coordinando con policía y gendarmería la custodia de las casas afectadas. Hablé con Perotti y De Luca, puede estar llegando algún funcionario de la nación. Ya remití las notas de pedido de ayuda a funcionarios nacionales".



"Los canales están funcionando bien, en un 60% a 70% de capacidad. Aún no viene el agua que cayó en los campos, por lo que tenemos que estar monitoreando constantemente. La Ruta 34 sigue cortada, la 70 ya no. A las 13 me encontraré con Garibay para conversar acerca de las necesidades más importantes.

Firmé la convocatoria a extraordinarias del Concejo para poder agilizar las compras. Necesitamos que los concejales nos acompañen", finalizó.



A su turno, Myriam Villafañe comentó que "llevamos relevados 70 domicilios a los que se les voló el techo completo. Ahora comienzan a sumarse nuevos problemas, como el desmoronamiento de pozos".



El secretario de Desarrollo Social, José Luis Rossetto, comentó que "quien quiera donar, las va a recibir el Rotary Rafaela Delegación Oeste, en Saavedra 313, de 9 a 12 y de 13 a 19 a partir de esta tarde. Principalmente ropa, calzado, agua mineral, lavandina y leche. Estamos llevando nylon y arena donde están requiriendo, los pedidos son muchos".



El secretario de Servicios y Espacios Públicos, Daniel Ricotti, informó: "Los equipos están trabajando en su máxima capacidad para dejar el 100% de calles liberadas en el menor tiempo posible. De no mediar inconvenientes, a mediados de la tarde estaría todo liberado, aunque los restos quedarán en las veredas y canteros. Pedimos precaución y tranquilidad en el tránsito".



En cuanto a la recolección, si las condiciones no empeoran será normal. Si vuelve un frente de tormenta se suspenderá. Una vez resuelto lo más crítico, "volveremos a trabajar organizados por sectores. Por el momento vamos acudiendo a los lugares donde más se necesitan".



El secretario de Obras Públicas, Luis Ambort, señaló que "los desagües están funcionando muy bien. No tuvimos desbordes. Comenzamos a relevar problemas de desbordes de cloacas. Hubo muchos inconvenientes de ingreso de agua a hogares pero no todos por la calle. Muchos provienen de los mismos patios que se anegan".



Finalmente, Leonardo Crossetti de la Estación Meteorológica, añadió: "Se siguen previendo lluvias y tormentas con vientos de sector sur hasta mañana al mediodía, por lo menos. A las 14:00 se vuelve a actualizar el pronóstico, y a las 18:00, con más precisiones".



El Senador Nacional Omar Perotti también estuvo presente en la segunda reunión de la Junta Municipal de Protección Civil e informó sobre los resultados de las gestiones realizadas ante los distintos niveles: "Las primeras ayudas estarán movilizándose desde Rosario a través del área de Desarrollo Social. Hemos invitado a los funcionarios nacionales para que vengan a recorrer la zona. Actualizamos las solicitudes, el panorama de hoy es diferente al de ayer, y acordamos que se tratará de llegar rápido con la ayuda".