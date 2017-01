Recomendaciones en caso de inundaciones

Para evitar inconvenientes en los hogares, se deben revisar los techos de la y asegurar las partes que pudieran volarse (tejas, chapas); limpiar las canaletas y desagües; retirar del exterior cualquier objeto que pudiera ser impulsado por el viento, por ejemplo macetas en ventanas o balcones, elementos en patios y veredas.



También es importante limpiar accesos y patios de la vivienda donde se pueda generar gran acumulación de agua, cerrar y asegurar puertas y ventanas, no asomarse a ellas durante la tormenta.



Otra medida es resguardar los vehículos en garages o cocheras. No se deben dejar debajo de los árboles.



No sacar la basura ni arrojarla en la vía pública y tener a mano los teléfonos útiles para cualquier caso de emergencia: salud, bomberos policía, GUR, Defensa Civil.



Si ingresa agua en la casa, usar calzado aislante y asegurarse de que todos los artefactos eléctricos estén desenchufados. En caso de anegamiento, desconectar la fuente central de energía (llave interruptora, térmica o disyuntor).



Siempre se debe tomar especial precaución con las personas más vulnerables (niños, ancianos, discapacitados, enfermos). No permitir que los chicos salgan a jugar a la calle después de una tormenta.



Por otro lado, los productos tóxicos se deben colocar en lugares que no los alcance el agua y esperar a que baje el agua para realizar trabajos de limpieza y ordenamiento. En este caso, se debe higienizar la casa con una tasa de lavandina cada 15 litros de agua.



No comer alimentos frescos ni ingerir medicamentos que hayan estado en contacto con el agua, prevenir el potencial contacto con alimañas y roedores.



Por último, en caso de que las autoridades determinen una evacuación, cumplir con las directivas que se indiquen. Colocar y llevar documentación y otros papeles en bolsas de plástico.



Después de la inundación. Las inundaciones pueden representar un grave riesgo para la salud, dado que el contacto con aguas contaminadas puede transmitir varias enfermedades. En estas situaciones de emergencia también pueden producirse accidentes.



En el caso de inundación en la vivienda, se deben tomar los siguientes recaudos para regresar: esperar a que el agua baje para realizar la limpieza, no manipular artefactos eléctricos y siempre desconectar el interruptor o la térmica, no tocar cables del tendido eléctrico que estén derribados.



Además, se deben utilizar botas y guantes de goma durante la limpieza, ventilar las habitaciones, retirar los alimentos que hayan estado en contacto con el agua y los que hayan estado por más de dos horas sin refrigeración, desechar los artículos que no se puedan lavar y desinfectar (colchones, alfombras, tapices, juguetes, revestimientos de muros y paredes y productos de papel).



Por otro lado, se deben limpiar a fondo pisos, paredes, muebles, mesadas y otros objetos utilizando 1a taza de lavandina (del tamaño de un pocillo de café) cada 10 litros de agua (1 balde). Es importante mantener a niños y mascotas fuera del área afectada hasta que se haya realizado una limpieza completa.



Usar agua segura es la mejor forma de prevenir enfermedades. Si no se dispone de agua de red, se deben colocar dos gotas de lavandina por cada litro dejándola reposar 30 minutos antes de utilizarla. También se puede hervir durante tres minutos y esperar a que se enfríe para consumirla.



Además, se tienen que tomar las siguientes precauciones: lávarse las manos con agua y jabón después de ir al baño, de cambiar los pañales al bebé y antes de comer o manipular alimentos, lavar frutas y verduras con agua segura. Si está amamantando a su hijo, siga haciéndolo porque la leche materna ayuda a generar defensas en los niños. Laven las mamaderas con agua segura.



También se debe corroborar que el esquema de vacunas este completo y acorde a la edad de cada integrante de la familia, sobre todo las vacunas contra la Hepatitis A y Tétanos.



Ante fiebre, malestar general, dolor de cabeza, diarrea, vómitos u otros síntomas, lesiones o para el control del carnet de vacunas consultar al centro de salud más cercano para recibir su asesoramiento y tratamiento si lo requiere:



Hospital Dr. Jaime Ferré -L. de la Torre 737- de 7 a 17 hs.

B° M.Zazpe -Francia y Zaffeti- de 6 a 17hs.

B° Barranquitas -Ciudad de Esperanza 1550- de 6 a 17hs.

B° Villa Rosas -América 404- de 6 a 12hs.

B° Fátima -J.Beltramino y E.Oliber- de 6 a 17hs.

B° Güemes -Luis Maggi 2040- de 6 a 12hs.

B° 17 de Octubre -Monseñor Zazpe 1899- de 6 a 12hs.

B° Italia -Bolinger 161- de 6 a 12hs.

B° Jardín -J.B. Justo y Brasca- de 6 a 12hs.



La subsecretaria de Salud de la Municipalidad de Rafaela, Brenda Vimo, explicó que "frente a estas situaciones climáticas de inundaciones y aguas permanentes, aumentan los riesgos y el criadero de mosquitos. Entonces debemos tener doble precaución en nuestros hogares porque es muy difícil la fumigación con lluvias intermitentes, no da resultado".



"Debemos recordar que la combinación de humedad, basura y altas temperaturas hace que se reproduzca mucho el mosquito. Recomendamos a las familias que refuercen las medidas en su hogar utilizando mosquiteros, repelentes en forma frecuente cada tres horas, pantalones y camisas manga larga, ropa ligera de color claro y, en lo posible, cubierta la mayor cantidad del cuerpo posible, en caso contrario, colocar repelente en el cuerpo y en la ropa", agregó la funcionaria.



Finalmente dijo que "hay que eliminar el agua acumulada en recipientes porque son criaderos de mosquitos del dengue. Intentar limpiar el patio, embolsar y guardar los residuos hasta que pueda pasar la recolección especial de patios, y frente a síntomas como fiebre, diarrea y dolor muscular, consultar precozmente al médico".