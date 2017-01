Castellano se reunió con el gobernador Lifschitz por la crisis de la tormenta

El primer mandatario provincial inspeccionó junto con nuestro intendente y funcionarios municipales y provinciales los daños ocasionados por el último temporal en el salón de usos múltiples del establecimiento, y seguidamente mantuvieron una conversación acerca de los pasos conjuntos a seguir para afrontar la problemática no solo de dicha institución, sino también de toda la ciudad, que se vio especialmente afectada por la tormenta. A esta charla se sumó Marcos Escarajillo, director de Protección Civil de Santa Fe.



"A pesar de la gravedad de la situación, la evaluación es positiva", declaró el intendente Castellano a medios de prensa presentes en el lugar. "Porque ayer a las 8 de la mañana tuvimos la primera reunión con la Junta Municipal de Protección Civil, y rápidamente comenzamos a diagramar las acciones para despejar la ciudad", agregó.



"También colaboramos con el trabajo de retorno de la energía eléctrica", aclaró el primer mandatario. "La EPE tiene casi el 100% de la energía restituida, pero quedan lugares puntuales donde hay árboles caídos sobre el cableado, por lo que aún no hay luz; también hubo muchos daños en el alumbrado público", reconoció el titular del Ejecutivo. "Estamos trabajando en muchos frentes", puntualizó.



Por su parte, el gobernador Miguel Lifschitz declaró:



"Ayer tomé conocimiento de la tormenta y de los efectos que produjo en la ciudad de Rafaela: me comuniqué telefónicamente con el intendente Luis Castellano, me informó de la situación, de las complicaciones, y en el día de ayer ya estuvieron presentes el director de Protección Civil, Marcos Escajadillo y su equipo para trabajar junto con el municipio".



"Aproveché para visitar personalmente la ciudad y recorrer con el helicóptero la zona; nos ha sorprendido este año con mucha lluvia, no estaba previsto, por lo menos en los pronósticos de hace unos meses atrás parecía que íbamos a tener una temporada más seca, pero la realidad es que está viniendo mucha agua", agregó la máxima autoridad provincial.



"Hemos recorrido también la escuela Melvin Jones, hemos visto el problema de la voladura del techo del SUM, y espero que lo podamos resolverlo rápidamente", acotó.



Consultado acerca de planes macro para abordar la problemática del cambio climático, el gobernador respondió:



"Los fondos específicos para el cambio climático es un tema que hemos trasladado a nivel nacional; es necesario que la Nación cuente con un fondo de emergencia especialmente preparado para estas situaciones y que tenga la magnitud, la escala suficiente como para realmente dar respuestas".



"Porque el fondo que existe actualmente, que fue el que se utilizó el año pasado, tiene cifras muy escasas; logramos finalmente, después de muchas gestiones y de mucho insistir frente al ministro de Agroindustria de la Nación, que llegaran 50 millones, que no fue nada al lado de las pérdidas que tuvieron los productores en toda la provincia", señaló.