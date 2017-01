Prevención y reducción de daños: cómo enfrentar el consumo de drogas

La muerte de la joven de 20 años por el presunto consumo de éxtasis en una fiesta electrónica en Arroyo Seco reavivó la discusión sobre la problemática de las drogas y las maneras de prevenir adicciones. Tres especialistas en el tema dieron su punto de vista sobre las políticas públicas que deberían reforzarse.

Silvia Inchaurraga, directora del Centro de Estudios Avanzados en Drogadependencia y Sida de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), sostuvo que “falta un abordaje del tema de las drogas en general en la sociedad argentina, y no sólo en las fiestas electrónicas”.

Por otra parte, opinó que “las respuestas sobre el consumo de drogas deberían ser más pragmáticas”. “Falta de una política de cuidado para jóvenes que no pueden o no quieren dejar el consumo de drogas”, aseveró.

Para Inchaurraga es necesaria “una política de reducción de daños para consumidores de drogas para evitar muertes por sobredosis”.

Explicó que la reducción de daños apunta a “no juzgar al usuario de drogas, cuando el consumo ya está instalado”.

“En esos casos, necesitamos un abordaje pragmático para que el consumo no se lleve la vida del joven; para que no haya posibilidad de morir en una sobredosis. Necesitamos que la persona tome precauciones, que sepa que hay sustancias que no se tienen que combinar de ninguna manera, etc. Se necesita un acompañamiento con equipos de salud”, explicó Inchaurraga en diálogo con el programa Pegando la vuelta (Radio 2).

Por su parte, Silvia Martínez, jefa del servicio de toxicología del Hospital Provincial, opinó que “hay mucha hipocresía en el tratamiento de temas vinculados al consumo de estupefacientes”.

“Vivimos atendiendo estos casos y se hacen públicos cuando hay una muerte; después nos olvidamos. Hemos visto suficientes casos como para tomar ya cartas en el asunto”, dijo la profesional.

Además aseguró que “no están funcionando las políticas de prevención”. Martínez dijo que no está de acuerdo con las políticas de “reducción de daños”

“Yo tengo una postura muy firme en ese sentido porque si vas a ir a un incendio, te vas a quemar”, sostuvo.

“Los padres tienen que tener los ojos bien abiertos. Las fiestas electrónicas están en todos lados y están hechas para consumir, sólo unos pocos van por la música. Lamentablemente, los padres están completamente ausentes de todo eso”, dijo Martínez y recomendó “a los padres explicarle a sus hijos desde chicos los riesgos del consumo de drogas”.

