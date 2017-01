Luis Castellano: "Ha sido un golpe muy duro para la ciudad"

El objetivo de la visita a este establecimiento fue evaluar los grandes daños ocasionados por la tormenta, que se centraron sobre todo en el salón de usos múltiples, cuyo techo fue totalmente destruido.



El primer mandatario estuvo acompañado por el secretario de Gobierno y Ciudadanía, Delvis Bodoira; el secretario de Obras Públicas, Luis Ambort; la Secretaria de Desarrollo Urbano, Mariana Nizzo; el secretario de Desarrollo Social, José Luis Rossetto; y funcionarios de la Secretaría de Educación.



Asimismo, estuvieron presentes en el lugar autoridades de la Regional III de Educación, y Marcos Escajadillo, director de Protección Civil de Santa Fe.



"Ha sido un golpe muy duro para la ciudad", manifestó el intendente luego de inspeccionar las instalaciones afectadas. "Recién estábamos saliendo de la tormenta de febrero del año pasado y ahora nos estamos poniendo en la reconstrucción de la ciudad nuevamente", agregó.



Se ha tenido "una muy buena reacción", consideró. El domingo por la mañana, temprano, "estábamos en comunicación con Marcos Escajadillo, y el gobernador me llamó al mediodía; tuvimos también una conversación con Pablo Farías (Ministro de Gobierno); convocamos a todo el Gabinete y nos pusimos a trabajar".



"Vamos a necesitar la ayuda de todos, desde los vecinos, el gobierno provincial, nacional, las instituciones, de todos los que de alguna manera tenemos que hacer fuerza para volver a poner de pie a la ciudad", remarcó el titular del Ejecutivo, quien añadió que "el impacto material de todo esto va a ser de alta magnitud".



"Las condiciones meteorológicas no son buenas para toda la semana", sostuvo el intendente, quien contó que "recién estábamos viendo que probablemente, sobre el fin de semana puede haber un viento sur que limpie todo; estamos viviendo el cambio climático, y vamos a tener que acostumbrarnos: lo que antes era extraordinario, ahora es común".



Asimismo, dijo que "la planificación debe estar ajustada en todo sentido: en cuanto a la emergencia, los desagües, a todo lo que tiene que ver la planificación de la ciudad; esto nos pone de cara al futuro de otra manera, con otra mirada y con una precaución diferente a lo que históricamente se venía haciendo".



"En la escuela Melvin Jones, el daño ha sido importante en todo el techo del salón de usos múltiples; lo primero que tenemos que hacer acá es sacar todos los elementos sueltos para que si viene otra tormenta fuerte no termine dañando más y llevando algún elemento hacia la vía pública que pueda dañar a otra persona", explicó.



Luego hay que "hacer el relevamiento de daños para ver cuánto es el presupuesto y que rápidamente podamos colaborar con el gobierno de la provincia, el Ministerio de Educación, para la reconstrucción de esta escuela; los daños a las instituciones hay que atenderlos rápidamente para volver a ponerlos en al servicio de la gente".



"Estuvimos con cada una de las familias que sufrieron daños en sus casas", manifestó en otro pasaje de las declaraciones. "En muchos casos hay autoevacuados y vamos a hacer el acompañamiento, como hemos hecho en la tormenta anterior, para que puedan reconstruir sus viviendas; estamos relevando específicamente los daños de cada familia", agregó.



"La planificación a largo plazo tiene que ver con todo el esquema de desagües, las lagunas de retardo, la cantidad de dinero que el municipio viene invirtiendo para poder contener y canalizar toda esta agua que se viene, y está dando sus resultados: a pesar de los 130 milímetros caídos, no tuvimos ninguna dificultad de anegamientos, sólo algunos lugares puntuales donde se taparon las bocas de tormenta".



"El tema del viento es más difícil, ahí hay que trabajar la seguridad de la construcción de las viviendas; no estamos acostumbrados a dimensionar la construcción de casas para vientos de 120, 130 o 150 kilómetros por hora", sostuvo el titular del Ejecutivo.



"Las viviendas con techos de chapa son las más vulnerables y este es el material que más se utiliza, al igual que en los galpones", ejemplificó.



"El arbolado público es otro problema que deberemos afrontar", acotó. "En la ciudad tenemos árboles muy añejos y no se pueden extraer todos porque sino se extrae toda la forestación", finalizó.