Patricia Palmer: "El éxito me trajo soledad"

Nació con asfixia. En Mendoza, el médico encargado de traerla al mundo había decidido terminar un partido de tenis antes del parto, por lo que Patricia Palmer terminó viviendo sus primeros dos días en una carpa de oxígeno. “Chica moderna: ya quiere dormir fuera de casa”, ironizó el obstetra. La forma de nacer se volvió su tema de análisis en terapia: “Se ve que para sobrevivir tuve que alejarme y estar sola. La autosuficiencia, la dependencia, esa señal de supervivencia de la soledad. No es lo mismo venir al mundo con aire, que sin él”.

En su Mendoza natal vendió alpiste, dio clases de danza, trabajó en una juguetería. Antes, una decisión de su padre la había la ubicado en el mundo: trabajo voluntario en un hospital, una vez por año. “Limpiaba pisos, baños, vómitos, cambiaba pañales, limpiaba colas. Lo que te pedían. Recuerdo que una cosa me impresionó: una chica de 15 años que se moría. No teníamos a quién llamar. Buscamos. No había nadie. Y se murió. Me impresionó la soledad que puede tener una criatura en un lugar así. Eso te da una escala de valores”, dice en el silencio de su teatro, el Taller Del Ángel.

Alos 18 se casó después de un noviazgo por carta. La relación duró un suspiro. “El casamiento era algo romántico y una posibilidad de independizarse”, explica. Por entonces, ya había sufrido “el sopapo” más grande. El teatro mendocino en el que empezaba a desarrollarse profesionalmente (TNT), fue volado. “Una bomba y murió un compañerito de 18 años. Era un taller mecánico al que habíamos levantado todos, todos pasamos el trapo para sacar la grasa de las paredes. De repente, me quedé sin actuar. Épocas difíciles de los setenta. Mi papá escondía los libros. Porque podías tener requisa de libros. Una vez vinieron a revisar mi casa los militares, subieron a la terraza y nos escondimos detrás de mi mamá. Después nos enteramos de que papá había dejado subir a un chico del ERP. Cuando sos joven tenés un miedo divertido. Nunca pensás que te van a matar”.

En su casa, convivían “seis ideologías distintas”: madre comunista, padre “socialista partidario de una economía liberal”, hermana radical, hermano apolítico- escéptico, segunda hermana peronista. Patricia se decidió por el socialismo a secas, pero la política era para la sobremesa. Estudió teatro en el Conservatorio y Danza en la Universidad de Cuyo.

En marzo de 1981 llegó a Buenos Aires. Bajó en Retiro y quedó asombrada con el reloj de la torre de los ingleses. Le temía a los taxis. Por eso decidió caminar con la única valija a cuestas y con lo más importante que traía:su hija de un año. Llegó a una pensión de la calle Viamonte, abrió la puerta y decidió “cerrar” la nostalgia. “Me cuesta mirar para atrás. No miro para atrás ni para tomar impulso. Se me borran muchas cosas, tengo que hacer esfuerzo para recordar, porque voy cerrando compuertas. No sé si está bien, pero son mis mecanismos”.

En su nueva vida en Buenos Aires, cuidó chicos en la calesita de Harrods y, enseguida, dio clases de actuación en la escuela de Agustín Alezzo. Con los ahorros, compró un departamento mínimo en la calle Florida. Como cuando llegó, vivía entonces tan “liviana” que la mudanza la hizo “a pie”.

Un día paseaba a su hija por la calle Florida cuando se cruzó con Sergio Renán. Le pidió un consejo artístico y él le marcó, entre los rumbos, la escuela de Lito Cruz. Más tarde, Alejandro Doria le sugeriría otro rumbo, el cambio de apellido:de Palmada pasó a llamarse Palmer.

¿Qué pasaba en tu interior en épocas de Romay el boom de tus telenovelas?

Uno vive las cosas y no las analiza. Cuando las analizás, ya no es la realidad. ¡Yo había pateado un montón! Salía todos los días a buscar trabajo por las agencias de publicidad y los canales. No me llamaron para protagonizar de un día para el otro. Se dio lento, pero contínuo. No era tocada por la varita. El que lo ve del otro lado no sabe lo que pateaste. Hacía diez casting por mes y no me llamaban. Después, era contradictorio el éxito. No tenía yo mucho manejo No estaba a la altura.

¿Por qué?

Me pasaba más de lo que yo podía manejar. Me enojaba. Hice como un retiro voluntario de la TV después de la telenovela Los ángeles no lloran. Con los años me arrepentí. Fueron tres años como de enojo. Sentía que si era de TV, no me llamaban en teatro. A veces uno piensa que el éxito te cambia. Seguramente te modifica. Pero los demás se modifican mucho respecto a vos. Entonces el éxito me trajo mucha soledad. Iba a Mendoza y veía gente amiga que se cruzaba de vereda. Pensarían. “Ésta se agrandó”. Hay un poco de soledad en el éxito. Y yo nunca fui muy amiguera. Fui bastante solitaria.

¿Te endeudaste para ir levantando este teatro?

Vine a Buenos Aires con ese objetivo. Todo lo que tenía lo puse ahí. No tengo barco, joyas, ni pieles, ni un Mercedes Benz. No me importan esas cosas. Soy simple. Todo a pulmón. Primero era un teatro chiquito en la calle Chile. Después compré acá, cuando ni era Palermo.

¿En qué te contaminó Buenos Aires?

En nada. Vine muy formada. Y crecí un montón acá. Pero soy bien provinciana. Al principio fue durísima la soledad. Pero mi padre tenía razón:la libertad financiada no es libertad.

¿Podés vivir sin actuar?

No tendría problemas. Soy una “vivofeliz.com”, no necesito nada para ser feliz, sólo que mis seres queridos estén bien. Además, gran parte de lo que gané se lo debo a la escritura más que a la actuación. Escribí mucho para México.

¿Podrías vivir en otro país?

Podría vivir en cualquier país.

Sos desapegada de la tierra...

No. Soy apegada de la tierra, por eso puedo vivir en cualquier lugar de la tierra. Siento que cualquier parte de tierra me pertenece.

Experta en vino como buena mendocina, adora el Malbec, y especializarse en guisos. Dice que construyó su “Mendocita” en su edificio: logró que en todos los departamentos que la rodean, sus vecinos sean los integrantes de su familia: hijos, sobrinos, nietos. Sin pareja, pero con una vida “entretenidísima”, psicóloga social y profesora de yoga, dice que no le alcanza la vida para estudiar todo lo que le interesa. Por lo pronto, se puso como meta un curso de Física, porque “las leyes físicas rigen”, incluso el nacimiento. Se puede nacer con asfixia y terminar sintiendo “tanta libertad adentro como aire exista en el mundo”.

(Palmer protagoniza "Falladas", en el Multiteatro. De José María Muscari. Con Cecilia Dopazo, Martina Gusman, Laura Novoa y Andrea Politti. Espera estrenar la obra que escribió sobre violencia de género: "Mujeres que cocinan con huevos".

Fuente: Clarín