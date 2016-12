"Gigliotti quiere volver"

En principio, el acuerdo con el jugador está al caer pero falta el visto bueno del Chongqing Lifan Football Club de China para liberarlo por seis meses para que se ponga la camiseta de Colón. "Se me hacen largos los días, muchas veces me preguntó qué hago acá, sólo se habla chino en esta ciudad", dijo el ex goleador sabalero.

En su paso por Colón marcó 23 goles en 41 partidos. Además, el pope sabalero dijo que "no tiene apuro en acordar con Central lo de Montero" y que "tanto Darrás como Alonso pueden cerrar en Santa Fe lo del técnico". ¿Pistas?: es alguien que debe bajar sus pretensiones, por lo que el plan "A" es un técnico con experiencia: ¿Zielinski o Burruchaga?