Recomendaciones para Año Nuevo

Una de ellas es la aparición de enfermedades transmitidas por alimentos cuyo riesgo suele incrementarse durante toda la temporada de calor y, especialmente, en los días de reunión en los que la manipulación y el traslado de comida se realiza con mayor frecuencia de lo habitual.



Para evitar este tipo de contingencias, la Agencia de Seguridad Alimentaria de la Municipalidad de Rafaela recomienda las siguientes medidas:



En primer lugar, no se debe descongelar a temperatura ambiente ni con mucha anticipación los alimentos que se van a cocinar. Esto debe realizarse en la heladera o en el microondas. Un alimento que ya fue descongelado, no se puede volver a congelar a menos que se cocine antes de colocarlo nuevamente en el freezer.



Los alimentos se deben mantener refrigerados hasta el momento de servirlos, especialmente los elaborados a base de cremas, mayonesas o carnes.



Si se traslada alimentos, es importante asegurarse de que estén bien refrigerados (en recipientes térmicos) y al resguardo del sol.



También se deben evitar las contaminaciones cruzadas. En la heladera, mantener con tapa los alimentos que se consumen fríos y separados de los demás. Los ya cocidos y los crudos se deben mantener en las mismas condiciones, colocando los cocidos por encima de los crudos.



Otra de las recomendaciones es evitar preparar alimentos con demasiada anticipación y, si se adquieren carnes de cerdo, asegurarse que sea de establecimientos habilitados, verificando fechas de vencimiento.



No consumir enlatados abollados, hinchados u oxidados y las frutas, verduras, utensilios de cocina se deben lavar con agua segura.



Finalmente, se deben cocinar muy bien todos los alimentos, especialmente las carnes hasta que en su interior no queden jugos rojos.