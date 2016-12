Scarlett Johansson fue la actriz más taquillera de 2016

Según datos de la revista Forbes, Johanssonsuperó a Chris Evans y Robert Downey Jr., sus compañeros en “Captain America: Civil War”, la película más exitosa del año, a raíz de su labor en otro suceso como resultó “Hail Caesar”.El cuarto lugar lo ocupó la actriz australiana Margot Robbie, quien recaudó 1.100 millones de dólares con sus trabajos en “Suicide Squad” y “The Legend of Tarzán”.La aparición en la lista de las producciones más vistas de cintas como “Batman vs. Superman: Dawn of Justice” y “Deadpool” hace que esta nómina esté dominada por películas basadas en comics.El cálculo está realizado sobre la venta de localidades en Estados Unidos de las películas en donde participan las principales figuras de Hollywood, aunque no incluye los films animados.