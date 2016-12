El Gobierno ofrece $180 millones para rescindir el Fútbol Para Todos

El vicepresidente de la Comisión Regularizadora Javier Medín, actualmente a cargo por la internación de Armando Pérez, informó hoy en una reunión llevada a cabo en la sede porteña de la AFA, que el Gobierno ofreció "un pago inicial de 350 millones de pesos, a ser depositado el próximo 5 de enero", por la cuota de diciembre y uno posterior de 180 millones por la indemnización.



Los clubes bajaron su pretensión de cobrar 1.050 millones por la indemnización a 880 millones, con un primer pago inmediato de 350 millones, otro de 350 millones en febrero y un posterior de 180 millones, en fecha a determinar.



Medín se reunirá este martes con el Secretario General de la Presidencia, Fernando De Andreis, y el director de FPT, Fernando Marín, para llevar la propuesta.



El Gobierno pretende -como requisito para la indemnización- la creación de la Superliga, cuyo estatuto no fue firmado hoy por Rosario Central.



El único presidente de los equipos “grandes” que participó hoy fue el de River Rodolfo D'Onofrio, acompañado del vicepresidente segundo Matías Patanian. También tomaron parte representantes de Estudiantes de La Plata, Lanús, Banfield, Huracán, Atlético Tucumán, Defensa y Justicia, Vélez, Unión, Colón y Quilmes, entre otras instituciones.



El titular de Vélez, Raúl Gámez, dijo en rueda de prensa en la puerta de la AFA que “la idea sería formar la Superliga para ayudar a los otros clubes, pero no es fácil, porque están todos los clubes peleados por el tema económico”.



“Desde las elecciones de diciembre del año pasado -suspendidas tras un bochornoso empate en 38 votos entre 75 asambleístas- seguimos pagando las consecuencias”, sostuvo Gámez.



“Por la falta de dinero el Gobierno se quiere llevar por delante a los clubes, nosotros hemos hecho mal las cosas porque creímos en el gobierno y la Comisión Regularizadora y no fue así, fueron llevando a esta situación y ahí estamos sin dinero”, sintetizó el titular de la entidad de Liniers.



El presidente de Lanús, Nicolás Russo, señaló que "hay clubes que no sólo no le pueden pagar a sus jugadores, no le pueden pagar a sus empleados", y expresó que "dicen que no arranca el fútbol en febrero, y está en duda que (los clubes) puedan abrir sus puertas”.



Según Russo "hoy se fue el Ministro de Economía (en relación a la salida de Alfonso Prat Gay) con lo que el fútbol pasó a un segundo plano" y se consideró “no optimista, porque si esto no se arregla los clubes no pueden abrir", descerrajó.