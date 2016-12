Disney-ABC producirá contenidos de televisión

El grupo Disney-ABC, que opera los canales y grupos de televisión de The Walt Disney Company y los de la cadena ABC, producirá contenidos de televisión para la red social Snapchat, informó hoy el medio especializado Variety.



El primer fruto de esta colaboración, que se gestó a través de un acuerdo que firmaron ambas compañías y del que aún no se develó más información, será "Watch Party: The Bachelor", que acompañará el estreno de la nueva temporada del popular programa de citas románticas "The Bachelor".



Los episodios de "Watch Party: The Bachelor" durarán entre tres y cinco minutos y estarán disponibles durante 24 horas en Snapchat, la red social de videos y mensajes instantáneos que desaparecen poco después de ser vistos.