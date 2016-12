Recomendaciones para estas fiestas

Una de ellas es la aparición de enfermedades transmitidas por alimentos cuyo riesgo suele incrementarse durante toda la temporada de calor y, especialmente, en los días de reunión en los que la manipulación y el traslado de comida se realiza con mayor frecuencia de lo habitual.



Para evitar este tipo de contingencias, la Agencia de Seguridad Alimentaria de la Municipalidad de Rafaela recomienda las siguientes medidas:



En primer lugar, no se debe descongelar a temperatura ambiente ni con mucha anticipación los alimentos que se van a cocinar. Esto debe realizarse en la heladera o en el microondas. Un alimento que ya fue descongelado, no se puede volver a congelar a menos que se cocine antes de colocarlo nuevamente en el freezer.



Los alimentos se deben mantener refrigerados hasta el momento de servirlos, especialmente los elaborados a base de cremas, mayonesas o carnes.



Si se traslada alimentos, es importante asegurarse de que estén bien refrigerados (en recipientes térmicos) y al resguardo del sol.



También se deben evitar las contaminaciones cruzadas. En la heladera, mantener con tapa los alimentos que se consumen fríos y separados de los demás. Los ya cocidos y los crudos se deben mantener en las mismas condiciones, colocando los cocidos por encima de los crudos.



Otra de las recomendaciones es evitar preparar alimentos con demasiada anticipación y, si se adquieren carnes de cerdo, asegurarse que sea de establecimientos habilitados, verificando fechas de vencimiento.



No consumir enlatados abollados, hinchados u oxidados y las frutas, verduras, utensilios de cocina se deben lavar con agua segura.



Finalmente, se deben cocinar muy bien todos los alimentos, especialmente las carnes hasta que en su interior no queden jugos rojos.



Consejos para las compras navideñas: No podemos desconocer que la Navidad es también una fecha especial que dispara el consumo en diversos rubros. Por este motivo, la oficina Municipal de Defensa del Consumidor acerca los siguientes consejos para evitar problemas que pueden derivar de la compra.



Antes de iniciar la elección de los regalos hay que organizar el presupuesto familiar, establecer un límite de gastos y definir las prioridades para poder manejar el dinero disponible. Se recomienda esperar las ofertas que se presentan y aprovechar las oportunidades de financiamiento.



Publicidad, compra y garantías: Las publicidades forman, según la normativa de protección al consumidor parte del contrato de compra, esto significa que todo lo que vemos en las promociones que hacen del producto tiene que ser exactamente lo que nos ofrecen cuando vamos al local.



Es importante, sobre todo en las compras online y por vía telefónica, corroborar que no este la aclaración "las imágenes son sólo ilustrativas" para poder asegurarnos que lo que vemos es lo que vamos a comprar.



Otra infracción muy común es que se indiquen dos precios para un mismo producto: uno de contado efectivo y otro con tarjetas; esto no corresponde ya que el precio es uno solo independientemente de la forma de pago que elijas (el único exceso que te pueden recargar es en compras en cuotas cuando conlleva intereses).



Por otro lado, tanto en compras en locales como online debes pedir tu factura ya que esta será el único comprobante que tendrás en caso de tener que hacer una denuncia o reclamo.



Esta factura te servirá principalmente en caso de que el producto tenga fallas o deficiencias. En ese caso todo producto nuevo posee una garantía legal de 6 meses (los fabricantes suelen otorgar garantías contractuales por mayores plazos) y si el mismo es usado, la garantía contemplada es de 3 meses.



Cuando el producto con fallas ingresa al servicio técnico se debe solicitar siempre una constancia de ello, lo mismo al retirarlo, junto con el informe del problema. En este punto es importante tener en cuenta que todo el tiempo que el producto esté en el servicio técnico se suspende el plazo de garantía (se reanuda cuando se reintegra el producto).



Si luego de una reparación el producto continúa con las mismas fallas podes optar por el cambio de producto, la devolución del dinero o la conservación del bien con fallas pero con reintegro proporcional del dinero pagado.



Ahora 18: El Programa "Ahora 18" tiene vigencia desde el 1º de diciembre hasta el 31 de marzo de 2017. El consumidor podrá usarlo de jueves a domingo, menos los celulares 4G del programa oficial que se podrán adquirir todos los días. A sus 18 rubro iniciales - línea blanca, indumentaria, calzados y marroquinería, materiales y herramientas construcción, muebles, bicicletas, motos, turismo, colchones, libros, anteojos, artículos de librería, teléfonos 4G, computadoras, notebooks y tablets; neumáticos u autopartes, lámparas led e instrumentos musicales - ha sumado juguetes y juegos de mesa , en 12 o 18 cuotas. Para este último punto, las compras deberán ser de jueves a domingo hasta el 6 de enero de 2017 en los más de 3500 locales adheridos del país, con una lista de precios que van desde los 40 a los 220 pesos.



Esta se presenta como una buena oportunidad para aprovechar a la hora de las compras, sin embargo se recomienda manejar con cuidado las compras con tarjetas de crédito para no sobrecargar las cuentas mensuales.



Ante cualquier inconveniente siempre se sugiere intentar resolver la situación con el comercio vendedor, para ahorrar tiempo y evitar malos entendidos.



Caso contrario, acercarse a la OMIC: Güemes 381 de lunes a miércoles de 07:30 a 12 o contactarse a través de defensadelconsumidor@rafaela.gov.ar