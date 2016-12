"Este emprendimiento fue un sueño y ahora es una realidad"

El lugar elegido para el evento es una pastelería que Beatriz Curto y Juan José Barberis lograron abrir a partir de un microcrédito que recibieron en el marco del programa "Rafaela Impulsa" y de una capacitación de "Mi negocio en mi barrio".



Este último es llevado adelante por el municipio desde el año 2013 con el acompañamiento de la Federación de Entidades Vecinales, el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.



Durante el 2016, los participantes asistieron a capacitaciones rotativas en las cuales se abordaron estrategias de marketing, aspectos legales y costos, entre otros, que sirvieron a los responsables de las pequeñas y medianas empresas comerciales y de servicios barriales para fortalecer la economía y el empleo local.



El secretario de Desarrollo Económico, Innovación y Relaciones Internacionales, Marcos Corach, expresó al respecto: "Este año participaron más de 130 comercios en las dos etapas. Tratamos de abarcar la mayor cantidad de barrios porque apuntamos a emprendimientos barriales y chicos. Por pedido de los propios interesados, anexamos en la capacitación cuestiones vinculadas a la seguridad y a la manipulación de alimentos".



"Nuestra mayor satisfacción es ver cuando estas cosas se concretan y lo más importante es que entregamos créditos pero no abandonamos a los emprendedores. Es todo un desafío, por un lado, comprar y empezar con el emprendimiento y, por el otro, sostenerlo. Por este motivo, implementamos los programas Mi negocio en mi barrio y Rafaela Emprende para sostener la inversión a lo largo del tiempo", destacó el funcionario municipal.



"Siento un gran orgullo de poder ser empleado de mi propia empresa", enfatizó a su turno uno de los propietarios del comercio, Juan José Barberis. También explicó que se trata de "una empresa familiar y está funcionando bien. El secreto para estos productos es trabajar con amor. Cuando uno hace lo que le gusta y le pone amor todos los días, sale".



Por otra parte, José contó que la tradición del trabajo en la panadería viene de su familia: "Nací, prácticamente, dentro de una panadería y conozco el oficio viejo y nuevo. Me capacité en Córdoba haciendo cursos en distintas empresas y, en Rafaela, tuve la oportunidad de trabajar en distintas panaderías".



La otra propietaria, Beatriz Curto, añadió que "este emprendimiento fue un sueño y ahora es una realidad. Fue costoso pero con sacrificio y amor lo logramos. Realmente estamos muy contentos porque le pusimos muchas pilas para hoy tener lo nuestro. El sábado 3 de diciembre inauguramos el local. Me enteré que la Municipalidad otorgaba créditos, me acerqué y gracias al programa Rafaela Impulsa logré que me entregaran uno. Con ese dinero compramos el horno y el resto del equipamiento, todo con mucho sacrificio".



Además, dijo: "Estamos muy agradecidos a la Municipalidad por el crédito y, después, los cursos de capacitación. El curso Mi negocio en mi barrio sirve muchísimo. El licenciado Marcos Molina nos capacitó en Marketing, Carolina Gandini en la parte Contable y el abogado Daniel Frutero en asuntos legales. Son pocas horas en las que aprendés muchísimo. A veces uno no se da cuenta qué es un negocio y tenés muchas cosas que aprender. No vamos a bajar los brazos. Vamos a ser una pequeña empresa familiar, pero grande. La gente que quiera adquirir los productos se tiene que dirigir a avenida Santa Fe 972. El local está abierto todos los días, trabajamos de 07:00 a 13:30 y de 16:00 a 22:30".



"Se trata de una forma en la que vuelven los impuestos al ciudadano. Es importante recordar que los microcréditos surgieron a partir de una Ordenanza que impulsó Chany Fontanetto y tiene que ver con que una parte de la recaudación de las multas se puedan transformar en emprendimientos productivos como este", finalizó el concejal Jorge Muriel.