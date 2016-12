Operativos de protección para Navidad y Año Nuevo

El encuentro fue propicio para organizar la división de fuerzas para los controles, definir ingresos seguros, entre otras medidas de seguridad. "Hay que armar un diagrama de egreso e ingreso, control del espacio publico, de las Rutas y articular el trabajo entre las diferentes fuerzas", puntualizó López.



Además, el funcionario destacó que este tipo de reuniones "nos permiten seguir potenciando una dinámica de trabajo conjunto con fuerzas de distintos niveles. con quienes regularmente trabajamos en el diseño de los controles de prevención. Entre todos se definen tanto las características que deben tener aquellos que quieran realizar este tipo de eventos, como las acciones para que las mismos puedan se cumplimentadas".



Los operativos que se diseñaron involucrarán el despliegue de un importante número de agentes de las fuerzas mencionadas para concentrarse en los principales puntos de atracción: las rutas y las distintas propuestas para festejar Navidad y Año Nuevo.



Para la madrugada del 25 ya están prácticamente definidos los lugares de mayor concurrencia, de acuerdo a la solicitudes de habilitación presentadas: en condiciones climáticas normales, la gente se concentrará en el Sector Norte del Paseo del Este, donde se desarrollará la Fiesta "Del Este", y en las instalaciones de La Redó, que será sede de la Fiesta "Aloha".



Asimismo habrá un evento en el patio de Barking Dog. En caso de lluvia, la Fiesta "Del Este" se trasladaría al Coliseo del Sur y el evento de Barking Dog, al Salón del CRAR. En tanto, La Redó suspendería.



Para año nuevo, presentaron solicitudes de habilitación los siguientes eventos: Cooper, con dos propuestas diferenciadas por edades, una en el Country (mayores 21) y otra para menores en sus propias instalaciones; y el Club Ciclista de Rafaela, que propone otra fiesta en el lugar, en una concesión con Chimbote. Además, abrirá sus puertas La Bastarda.



Sobre el final de la reunión Delvis Bodoira aclaró que, "cada uno de estos espacios debe tener un seguro de responsabilidad civil y un servicio de emergencia, tiene que cumplir una serie de pasos administrativos, van nuestros inspectores a controlar las instalaciones eléctricas, los disyuntores, que todo esté en condiciones como para brindar seguridad a toda la gente".



También enfatizó que "habrá operativos de control antes, durante y una vez finalizados los eventos, no con el objetivo de cobrar multa sino evitar accidentes que puedan costar vidas. Uno entiende que en estas fiestas se brinda, se pasan momento alegres con la familia y los amigos y no queremos que eso se vea empañado por un accidente o un hecho trágico, no queremos que eso suceda. A nosotros lo que nos pide el Intendente con estas campañas es la protección de la vida de las personas".



"Durante el día trabajaremos como lo venimos haciendo, especialmente en los lugares donde confluye mayor numero de gente", finalizó el Secretario de Gobierno y Ciudadanía.